“Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità”

Sono le parole di Claudia Alivernini, infermiera di 29 anni, che ha ricevuto questa mattina la somministrazione del vaccino contro il Covid 19. Parole di orgoglio e speranza di chi ha combattuto, e continua a combattere, in prima linea contro questo mostro subdolo che ha cambiato le nostre vite. Questa data entrerà nella storia, sta a noi ora scrivere il seguito, continuando a fare la nostra parte. E facendo sì che questo sia il primo passo per lasciarci alle spalle questi mesi drammatici.

QUELLO CHE STONA È il grande circo mediatico per i primi vaccini che stanno facendo oggi domenica 27 dicembre. Il furgone contenente 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia è arrivato alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato dalle auto dei carabinieri che lo hanno affiancato dal confine (fino ad allora viaggiava con la scorta?) Le dosi saranno suddivise in venti scatole per le venti regioni, che verranno poi consegnate ai militari (300 mobilitati per le consegne entro un raggio di 300 km). 5 Aerei per le regioni più lontane. Insomma quanto ci costa tutto questo ambaradam? Un conto è distribuire e fare la campagna vaccinale, un altro costruire un totem mediatico che ha ben altri obiettivi di controllo e consenso. Anche io lo dico col cuore giustissimo vacinarsi ! MA LASCIAMO PERDERE IL CIRCO MEDIATICO PAGLIACCI!!!!! E Il losco figuro Arcuri ci spiegherà perché l’Italia è l’unico paese che ha ordinato un numero irrisorio di dosi.

