RESET E GAME OVER.

Se ne facciano una ragione, Renzi non molla, continua a dire cosa farà e farà quello che dice.

Dopo aver dovuto, nei momenti peggiori della pandemia, esercitare una pazienza pari solo alla responsabilità dimostrata dalla stragrande maggioranza degli italiani, è ora che tutti giochino a carte scoperte. Non è una questione di partito, è una questione di tempo che sta finendo e ci sono scelte vitali da fare al più presto.

Gli avvisi a Conte e al governo sono arrivati più volte dalla primavera scorsa ad oggi, sia per correggere gli errori, tragici, sulla lotta alla pandemia (siamo il paese con la maggiore percentuale di morti al mondo), sia sulle misure economiche con decine di miliardi, a debito, spezzettati in mille rivoli senza alcuna strategia di sostegno vero alle categorie più esposte economicamente. Milioni di persone abbandonate all’incapacità ciarliera di un PdC che ha fatto strame della Costituzione e lasciate in balìa della destra.

Oggi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’applicazione italiana del New Generetion EU, è uno scartafaccio abborracciato che, approvato ad occhi chiusi come pretendeva il “gruppetto” di ipocriti che l’aveva predisposto (alcuni dei quali senza neanche averlo letto) sarebbe servito solo ad esautorare il Parlamento e lo stesso governo per garantire una gestione oscura e privatistica dei 209 miliardi dell’Europa.

Nessuno, se non Renzi, è stato capace di alzare la voce. In modo così chiaro e netto da lasciare sbalordito il gregge di politici, commentatori e purtroppo di cittadini disabituati a sentir dire la verità: il re è nudo!

Più che alla politica si sono dati all’esorcismo, e continuano ancora oggi, come sciamani ridicoli, a ripetere le loro cantilene: cerca visibilità avendo fallito col suo partitino morente, alza il prezzo in poltrone in cambio della sua acquiescenza. Poi l’ultimo avviso lanciato come un “babau” al gregge degli spaventati: “se cade Conte si va alle elezioni”. Come se a sciogliere il Parlamento fossero loro e soprattutto come se il Paese non avesse le alternative che ha.

Aveva fretta, Conte, l’altro giorno. “Mandatemi le vostre osservazioni scritte”. Eccole, signore, in trenta pagine con un centinaio di obiezioni puntuali. Sarà presentato domani in una riunione di maggioranza che, tuttavia, il pur frettoloso Conte sembra voglia rimandare. Vedremo, semmai lo leggeranno i cittadini.

“L’esperienza del Conte 2 per me è già archiviata. Se volete discutiamo sul dopo” dice oggi al Corsera Renzi. E rincara la dose definendo il PdC un “analfabeta istituzionale” sulla questione dei Servizi segreti, sulla cui privatizzazione tenta di mantenere il punto per chiudere il cerchio del suo potere incontrollato.

Sapremo la verità su quello che accade ascoltando il prossimo intervento di Renzi in Senato, tra pochi giorni, quando Italia Viva voterà la legge di Bilancio per evitare al Paese l’esercizio provvisorio. Dopo saranno “i primi di gennaio, quando mi farò carico del coraggio anche per Di Maio e Zingaretti” aggiunge Renzi.

I due capipartito, come il resto della maggioranza, hanno capito cosa stesse preparando Conte, “trasformare le strutture dello Stato a propria immagine e somiglianza, con l’obiettivo di organizzarsi un partito personale per svuotare il M5S, vampirizzare il PD e annientare IV”.

La chiarezza e la determinazione di Renzi pone tutti, partiti e cittadini, davanti a un bivio: resettare tutto e game over, per una vera ripresa del Paese chiamando le migliori energie, o affidarsi a quella sorta di Armata Brancaleone di chiacchieroni ipocriti e incapaci. Intanto temiamo per una campagna vaccinale incerta e al momento sottodimensionata.

Lo spauracchio delle elezioni non funziona e molti dirigenti del PD e del M5S sperano che Italia Viva non faccia marcia indietro. Stiano certi, non facciamo parte del gregge da immunizzare, siamo solo il 3%, non servirebbe.

RESET E GAME OVER. Se ne facciano una ragione, Renzi non molla, continua a dire cosa farà e farà quello che dice. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo