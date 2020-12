Siamo ad un passo dal liberarci da Conte? Non uso epiteti per descriverlo, sarebbe come fargli complimenti per quante ne ha combinate. Siamo solo noi di Italia Viva ad averne le scatole piene? Non credo, anzi. Sono convinto che altri per timore di perdere potere e consenso elettorale e, aggiungo, codardia congenita, non sono disposti a gettare la maschera e… Conte nel cestino rifiuti. Dunque, tocchera’ ancora una volta a Matteo Renzi togliere le ”castagne dal fuoco” e riaccendere i motori della ”Ferrari” Italia.

Ma tutti gli idioti che scrivono: Renzi è un pokerista, un ricattatore, ha il 3%, se si vota sparisce…ce la fanno a pronunciarsi se un Presidente del Consiglio, già compromesso pesantemente con Trump e Putin debba tenersi per se la delega ai Servizi Segreti senza cederli al PD Emanuele Fiano, come richiesto da Italia Viva e che il controllo dei servizi torni al Copasir ossia al Parlamento? Se non lo fate tacete!

Questo personaggio impomatato con la pochette sta prendendo in giro tutti gli italiani con il sorriso sulle labbra e la connivenza di tutta l’informazione.

Il Premier Conte ha definito quasi impercettibili i tagli sulle pensioni sopra i 1500 euro lordi al mese. Quando tutte queste persone perbene, che hanno lavorato onestamente, pagato le tasse e versato i contributi se ne accorgeranno, andrò di persona con tutti loro a Roma davanti Palazzo Chigi. Ma io dico, un minimo di vergogna, di dignità, ci sono ancora? Che schifo.

Infine ha detto che l’aumento delle tasse non le pagheranno i cittadini. E chi pagherà scusate? Le pagherà lui per tutti?

– LE TASSE AUMENTANO, LE TASSE AUMENTANO, LE TASSE AUMENTANO.

– LE PENSIONI SCENDONO, LE PENSIONI SCENDONO, LE PENSIONI SCENDONO.

Lui ride, il popolo piangerà tra non molto, purtroppo.

#governoladro #vergognanazionale

Siamo ad un passo dal liberarci da Conte! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo