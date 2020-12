Tra il serio ed il faceto, pubblico un’ipotetica intervista, ma non tanto, che un generico giornalista fa ad un generico deputato del PD.dove la Realtà si scontra con il Surreale.

D: Buon giorno onorevole, parto subito con la domanda più spinosa, cosa pensa di Renzi?

R: Buongiorno a lei, Renzi è un irresponsabile che vuole fare cadere il Governo.

D: Va bene, proseguiamo. È favorevole alla taskforce?

R: No, non si possono esautorare le prerogative del Parlamento e dei Ministri.

D: Ritiene sufficienti le risorse allocate nel Piano?

R: Non si capisce il criterio, ma trovo insufficienti i 9 miliardi sulla Sanità e i 3 sul Turismo.

D: È d’accordo con il Premier sulla Fondazione per la gestione dei Servizi segreti?

R: Assolutamente no, sfuggirebbe al controllo del Copasir e del Parlamento.

D: Come giudica le performance di alcuni Ministri?

R: Alcuni di loro hanno preso la pandemia sottogamba, sarebbe necessario un Direttorio più autorevole.

D: È favorevole al MES?

R: Certo che sì, non possiamo fare a meno dei 37 miliardi per la Sanità e le risorse liberate dovrebbero andare sul Turismo.

D: Pensi che l’azione di Conte è adeguata per affrontare la crisi sanitaria ed economica?

R: Conte è quanto di meglio possiamo avere, ma bisogna cambiare passo, più decisioni e meno rinvii.

D: È favorevole alle elezioni anticipate?

R: In altri tempi le avrei risposto di sì, ma credo che in Parlamento ci sia ancora una forte maggioranza

D: Scusi, ma non sono le proposte che ha fatto Renzi?

R: Renzi è un irresponsabile che vuole solo far cadere il Governo.

Gionalista: Grazie onorevole, è stato molto chiaro, le auguro buone feste.

Onorevole: Grazie, anche a lei tanti auguri.

L’intervista pur se fantomatica ma che fantomatica non è poi per niente! Il bello è che :se rifai l’intervista e sostituisci l temi con quelli proposti dal Referendum,avrai lo stesso risultato.Perché se vai a sentire tutti i deputati del PD danno ragione a Matteo Renzi! Però visto che lo ha detto prima lui non va bene. Matteo Renzi,io mi fido solo del suo fiuto di grande Politico. Vai avanti.

Resta da capire Chi??? MA ;Questa è la verità. Tutti ripetono il pensiero di Renzi ma non sostengono Renzi! Il pensiero renziano prevale nei loro neuroni e li accompagna in sostituzione delle loro confuse banalità.

Tra il serio ed il faceto, pubblico un'ipotetica intervista, ma non tanto, che un generico giornalista fa ad un generico deputato del PD.dove la Realtà si scontra con il Surreale. Oltre c'è un odio cieco e senza senso nei confronti di MATTEO RENZI..sicuramente questo sistema pagherà un prezzo altissimo,Resta da capire Chi???

