Una Istituzione che dovrebbe essere gestita con onore e dignità viene gestita con faziosità e disonore. Il Comune di Verona oggi è una vergogna!

Caro Roberto, non so fino a che punto è un onore avere la cittadinanza di Verona. E allora, come suggerirono al nostro Santo Patrono, “ FUTTATENNE” SAI DA DOVE ARRIVANO.

A #Verona hanno tolto la cittadinanza onoraria a Roberto #Saviano. Non condivido sempre quello che dice o scrive, ma è un uomo che a testa alta si è sempre battuto per la legalità e contro le mafie. Questi sono valori che dovrebbero contare più del resto per evitare di trascinarli nella polemica politica con un gesto incomprensibile come quello che ha fatto il comune di Verona. E’ come se ti dessero il premio nobel ,poi passano alcuni anni e si rimangiano il premio- Sicuramente i Veronesi non sono rappresentati adeguatamente al Comune-E’ gente terra , terra ma! Ci possono essere solo due motivi per cui si toglie la cittadinanza onoraria a Saviano: o sei fascista o sei veronese.Verona è sempre stata fascista e adesso e ancora peggio con i fascioleghisti.Spero che i campani che hanno votato lega si ricredano …Il giorno (speriamo mai) il fenomeno in cui la malavita organizzata dovesse avere un peso preponderante nell’economia della città e vorranno capire il perché e per come, sia avvenuto, sarà utile andare a leggere Saviano e chi decise a suo tempo di dare l ‘Onoreficenza della città.MA.Stiamo parlando di Verona, la città politicamente più fascista di tutta Europa.

Cari VERONESI! Il problema sta nel garantire in un Paese democratico la libertà di pensiero e il libero dibattito delle idee. Non siamo mai tutti d’accordo sui discorsi che si fanno in giro, ma sono linfa di libertà e di democrazia. Sulle idee ogni dibattito, ogni contrasto è possibile e lecito; l’importante non offendere le persone nella loro vita privata. Su questa base i veronesi che governano la loro città hanno dato prova di miopia intellettuale, scarsa conoscenza della democrazia, per cui una lettura degli antichi testi greci di Aristotile e Platone potrebbe risultare importante e, per molti, sicuramente per non pochi un’assoluta novità.

Una Istituzione che dovrebbe essere gestita con onore e dignità viene gestita con faziosità e disonore. Il Comune di Verona oggi è una vergogna!

