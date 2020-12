Recovery, Iv mette a rischio la road map di Conte. Segnali ostili Renzi-Bettini

Il premier vorrebbe la bozza adottata entro l’anno. Italia viva lavora a un documento duro, costruttivo, e di 30 pagine. Mentre Renzi e Bettini si lanciano segnali ostili.

CARI MEDIA MA CHE CAZZO SRIVETE? CHE INFORMAZIONE FATE!

È da un anno e mezzo che esiste il conte bis e non hanno impostato, ho detto impostato non approvato o emanato, una riforma. La pandemia poteva essere utile per mettere mano a molti problemi ( ruolo governo regioni, pubblica amministrazione, rapporti parlamento governo, riforma giustizia tasse lavoro…..). Nulla. Ora devono presentare o quanto meno avere in mente un piano di riforme, non si può continuare a galleggiare. Tutti i governi, tutti, hanno fatto diverse riforme, leggi e così via, poi si possono condividere o meno ma sono state fatte qui si parla del nulla. Io mi auguro che rinsaviscano e non facciano un ulteriore blocco dei licenziamenti sarebbe assurdo, il mercato del lavoro è bloccato e vi sarebbero anche settori che avrebbero bisogno di personale ma faticano a trovare persone per il fatto che non possono essere licenziate. Oltre al piano del recovery Plan, che mi auguro non sia quella bozza assolutamente ridicola presentata da conte qualche settimana fa, ci deve essere anche un piano di restituzione dei soldi. Quei famosi 200 mld sono prestiti non regali e bisogna restituirli.

I Governi Conte hanno una caratteristica in comune.

Sono vergognosamente in ritardo nell’approvazione della Legge di Bilancio!

Con Tria erano in ritardo con una legge ridicola, con Gualtieri… idem!

Anzi, quest’anno il testo è stato consegnato con un mese di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge (grave per uno che dovrebbe essere un giusrista).

Conseguenza dei due Governi Conte? Discussione solo in una Camera, peggio del peggio!

Il Senato non può neppure modificare una virgola, prassi condannata dalla Corte Costituzionale.

Ma va bene così, il PD approva.

Spero che il governo Cada, ma non ci credo.

E INNUTILE ORA MERAVIGLIARSI! Matteo Renzi attualmente e’ il solo politico della maggioranza di governo dotato di visione.

Andare a vedere il bluff di Conte e’ il minimo.

E’ da tempo giunta l’ora di mettere persone competenti alla guida di quella che si annuncia come la piu’ difficile ricostruzione che il Paese dovra’ intraprendere.

Giovi ricordare che mentre Conte faceva la passerella col furgone delle diecimila dosi di vaccino la Germania ne riceveva oltre quindici volte tanto.

Mi permetto di rompere il SONNO di tanti. Non capisco perchè Conte abbia tanta fretta di completare il Recovery Plan se già a luglio, quando l’Europa ha deciso di sostenere il rilancio delle economie dei paesi membri devastate dal virus, sapeva che bisognava farlo e se a novembre diceva che era pronto.

ORA NON CAPITE ,FATE GLI GNORRI: Gente: Si capisce, invece eccome si capisce!. E’ solo che le cose bisogna seguirle e capirle se ti prendono per il culo.

Conte ha rinunciato alla cosiddetta Taskforce riguardo alla gestione dei fondi europei (tra i quali in Recoveri Fund). Quindi su questo punto è doveroso criticare e dialogare per cercare soluzioni migliori.

Invece sulla gestione “privatistica” dei servizi segreti Conte ha risposto picche su tutta la linea. Su questo punto c’è uno stomachevole silenzio del PD, ma soprattutto dalle opposizioni, che ha l’obiettivo di mandare avanti Renzi, ben sapendo che non potrebbe accettare questa cosa. Tra l’altro, se lo facesse, riceverebbe, a cose fatte, le critiche per aver lasciato correre su questo punto così inportante.

