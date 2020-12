MI SCRIVONO:Se io penso ti spavento

“Se sei una donna pensante, magari single e sui trent’anni, fai paura. Spaventi. Se la sera, invece di cercare su Google le ricette di nuovi piatti simil stellati da cucinare, leggi articoli di attualità, metti in soggezione. Se invece di guardare i reality ascolti il telegiornale e hai un minimo di cultura generale che vada al di là di chi sia l’ultimo tronista di ‘Uomini e Donne’, allora intimorisci gli uomini. Se hai sogni, desideri e voglia di autorealizzarti, allora la prima idea che passa per la loro testa è quella di evitarti”.

“Se riesci a sostenere una conversazione mostrandoti preparata, a volte anche più competente del tuo interlocutore, allora gli uomini potrebbero davvero scappare di corsa. Che poi, sono veri uomini questi? O sono soltanto bambini insicuri che cercano di mantenere la loro aura di superiorità patriarcale? Non sarebbe meglio essere soddisfatti di avere al proprio fianco una donna che sappia sostenere una discussione invece di sfoggiare soltanto una meravigliosa bambola di ceramica davanti agli amici, essere felici per lei se riesce a realizzare i propri progetti, senza sentirsi minacciati?”.

“A volte sembra quasi che ci si senta costrette a fingere di essere meno di ciò che siamo realmente per non mettere a disagio l’accompagnatore maschile, per non fargli perdere la sua virilità così tanto agognata. Le donne pensanti spaventano. Perché hanno una voce, che troppo spesso viene fatta affievolire fino a diventare un rantolo, perché hanno qualcosa da dire, che sia condivisibile o meno, ma hanno il dannato bisogno di dirlo. Non siamo più le bambole di porcellana ben vestite che stazionavano nelle vetrine delle nonne a prendere polvere, ci siamo alzate da quei mobili stantii e odoranti di muffa, abbiamo imparato a camminare e a parlare, magari sempre ben vestite, ma in piedi”.

“E se vogliamo cucinare e imparare a memoria le ricette neanche fossimo il Cracco di turno o a una lezione di Masterchef è perché lo vogliamo noi, perché ci piace. Perché ci fa sentire bene. Non perché qualcuno, o la società, ce lo impone. Quindi sì, scappate pure dall’esercito delle donne pensanti, voi omuncoli indegni che vi sentite minacciati, gli uomini veri, quelli che non hanno paura di una donna con una bella testa e non solo un bel corpo o un bel viso, loro resteranno. O almeno si spera”.

CValentina Guglielmi, Soldano, laurea in Scienze della Comunicazione, produce Rossese di Dolceacqua.IO TO RISPONDO CHE.Non sono affatto spaventato dalle donne pensanti, non mi sento minacciato, ma perchè dovrei sentirmici? Certo a volte mi è capitato di conoscere donne ma anche uomini, avvezzi allo sfoggio di cultura e conoscenza, ma qui si apre un’altra pagina che riguarda l’intero percorso formativo cui un essere umano è sottoposto, famiglia, scuola, lavoro e il mix di relazioni contenuti nella nostra vita. Certo devo ammettere che più volte ho sentito donne refrattarie ad aprirsi, quindi controvoglia devo constatare che il problema esiste e che forse nemmeno il tempo vi porrà rimedio. Amo le persone che pensano e sentono…forse le donne un pochino di più.

L’intelligenza è una delle qualità nella nostra vita, ma anche altre sono parimenti importanti, la capacità di comunicare ed essere empatici, la disponibilità verso gli altri, il saper vivere con gli altri e specie con le persone dell’altro sesso in questo caso. Poi vi sono doti innate come l’aspetto fisico etc. Penso che stia parlando con cuore ferito, ma posso rasssicurare che non è l’intelligenza a far paura, ma la stupidità.

Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza. A trenta anni si ha la forza e la voglia di cambiare il mondo, di competere, sovrastare gli altri… quanta fatica spesso inutile.Con gli anni tutto si affievolisce, facilmente ci lasciamo vincere, a volte ci arrendiamo senza nemmeno combattere. In questo periodo siamo anche facile preda della pandemia. Preferiamo il silenzio, la solitudine.Un vecchio proverbio del mio paese diceva: Una parola di meno e ritirati a casa.

Le donne pensanti le incontri a scuola, al lavoro, ecc. A mio avviso il problema diventa quando decidi di vivere assieme, allora serve il Rispetto reciproco, serve riconoscere le qualità del partner e serve lasciare la libertà al proprio ego. E’ la fine del rapporto se trasferiamo a casa la “competizione continua” che esercitiamo al lavoro e in altri ambiti.

Ragazza mia , comincio la giornata con la lettura del quotidiano e come me sono tante le PERSONE che pensano, lavorano, si interessano di varie cose , hanno attività culturali e non per questo sono considerate marziane . Suvvia , lasciamo perdere gli stereotipi e cerchiamo di frequentare persone più simili a noi perché ce ne sono , sia donne che uomini .

Se siamo alla ricerca degli uomini veri o delle donne vere, qualunque cosa voglia dire, se non la nostra personale proiezione della perfezione, auguri., Prendere le persone per quello che sono, scartando ovviamente i cavernicoli/e, non è arrendersi. ultima modifica: da

