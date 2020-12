“A cotante vette di signorilità, rispondo con la Politica” Matteo Renzi

Buon caffè Matteo e non curarti di loro non vale la pena. Come si cambia nella vita, oggi Padellaro, Scanzi e Travaglio sono diventati fannulloni, incapaci e pieni di stupidità nei loro interventi!!! Pensate un po’, questi tre pezzenti, si fanno chiamare pure giornalisti. Non ti curar di lor ma guarda e passa… sono solo delle penne vendute, poveretti!!!

Se anche Padella arriva a tanta volgarità vuol dire che rompi loro le scatole e questo mi fa godere, e mi convince che sei uno dei pochi politici in circolazione in Italia. Forza Matteo continua a fare proposte politiche e lascia che gli altri rispondano con invettive. Tutta roba da sottoproletariato e indecenza giornalistica da buttare il più lontano possibile senza ritorno in Afghanistan. RICORDATEVI: CHE L’offesa è l’arma spuntata di chi non ha testa e lungimiranza per argomentare nel merito. Lo spessore politico di questi personaggetti è carta velina… per non dire igienica. Matteo non ti preoccupare di questi giornalai di pessimo gusto perché tu sei l’unico politico a tenergli testa e a sapere di Politica. Ma nessuno si chiede il perché di? Tutto questo “odio” è veramente miserevole. Evviva le idee, se pur diverse ma sempre da rispettare. Questi giornalisti (meglio giornalai) non insegnano e non praticano il rispetto del altrui pensiero e, per me, sbagliano.

I tre della piazza giornalistica con targa 5 stalle, non sono altro che portatori d’acqua, sono di parte e devono obbedire a questa logica, denigrando platealmente, ma sono convinto che stanno procurando assist a chi combattono e ne vedremo delle belle nel in mediato futuro..la gente e stanca di balle con negazione della realtà denigrando l’altro con bassezze ingiustificabili. Il popolo sano e intelligente e democratico e ancora molto ma molto numeroso, e ve ne accorgerete cara accozzaglia odiatrice e falsa. Il tempo paga tempo al tempo e l’ITALIA uscirà da questa ubriacatura do POPULISMO.

Ieri Gentiloni dall ‘ Europa ha detto che al mes ha fatto togliere le condizionalità , che occorrono riforme urgenti ( da approvare in parlamento ) e procedure semplificate x i recovery. Un po’ di riformismo in Italia. Sono le stesse cose di iv . Sono cose che la maggior parte pensa ( con esclusione dei 5 s ) e che nessuno mette in pratica.

Se vuoi liberare il Paese da questo cocktail dittature la storia ti sarà riconoscente…E’ solo questione di diottrie……..chi ha 5/10 non può competere con chi ha 11/10. E per altro per la loro arroganza non riescono a capire. C’è ne faremo una ragione……e loro non saranno più al governo….finalmente!!!!! Pure: Conte dice che ha i ministri più bravi…. del mondo…. allora è chiaro il da farsi… Matteo fai quello che serve al Paese senza paura!! ma come si fa a non capire che in Italia esiste solo un politico ed è Matteo Renzi,il resto è tutta fuffa….non vedete le sue idee chiare ,gli altri balbettano, si nascondono fanno ridere…..parlate di percentuali ,ma sapete bene che Renzi anche da solo vale più di mille di questi poveri idioti che ci governano…….tv contro ,giornalisti contro, giudici contro, ma tutti a sbattere ,perché Renzi è il più forte…..rassegnatevi !!!!!!!!!! anche se sono siete implacabili odiato solo nei tuoi confronti. Forse perché non sei un compagnuccio di merende????gli italiani intelligenti ed onesti capiranno.

Caro Matteo chi fa politica e propone per tempo proposte e soluzioni a tematiche importanti che coinvolgono lo sviluppo del paese e l’impegno delle nuove generazioni a pagarne il conto da fastidio a coloro che invece guardano solo agli interessi di bottega a piccole clientele e a mantenere lo status quo a una pletora di parlamentari inadeguati che sono stati catapultati nelle istituzioni da qualche click su una piattaforma privata! Ma con fatica non bisogna demordere avanti tutta!

“A cotante vette di signorilità, rispondo con la Politica” Matteo Renzi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo