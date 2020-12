Ancora una volta Renzi e il suo seguito dimostra la sua lungimiranza …con le loro idee innovative…

Il progetto CIAO, presentato oggi daMatteo Renzi, tiene insieme quattro parole chiave, in un acronimo, che ricorda una famosa parola italiana:

1. Cultura, 2. Infrastrutture 3. Ambiente 4. Opportunità. Il filo che lega queste parole chiave è il lavoro.

Abbiamo ora una possibilità di spesa che non abbiamo mai avuto da ben 30 anni e che, probabilmente, non avremo nemmeno per i prossimi 30 anni. Ecco perché dobbiamo ora, o mai più, spendere al meglio i fondi che abbiamo a disposizione, altrimenti il debito ci strangolerà. Quali sono i fondi che abbiamo a disposizione? Ne abbiamo diversi, grazie all’Europa: Next Generation UE, il Mes, il Sure, nonché gli aiuti provenienti da BCE e programmazione tradizionale. Insomma, vince l’Europa e perde il sovranismo.

Qui per saperne di più https://www.italiaviva.it/ciao_2030_il_progetto_di_italia…

Ecco la proposta di ItaliaViva in risposta all’invito di Conte. Chi ha voglia di (s)parlare di Renzi piuttosto che affrontarne il merito si risparmi la lettura.

A CERTI! Resta antipatico, è indubbio. Però è l’unico che propone qualcosa, che mette nero su bianco quello che si deve fare. Non ho sentito una proposta o un progetto da nessun’altra forza di governo, solo aria fritta e discorsi in politichese che non vogliono dire nulla per non fare nulla. Verrà fatto fuori per la terza volta, ma perderemo un’altra occasione di avere al governo qualcuno che ragiona seriamente.

Progetto condivisibile e ambizioso, ma penso realizzabile se i 200 miliardi del recovery fund verranno fatti gestire a persone capaci e soprattutto competenti nei vari settori in cui si dovranno spendere i fondi. Alle parole e ai progetti devono pero’ seguire i fatti concreti. La priorita’ assoluta in questi giorni e’ mandare a casa questo governo di incapaci. Con di maio, speranza, azzolina, de micheli e i loro accoliti dei 5s i 200 miliardi verrebbero gettati al vento e l’Italia perderebbe un’occasione irripetibile per fare un definitivo salto di qualita’ in molti settori. Quindi forza Matteo…mandali a casa!

Mi.Interessano i contenuti e su quelli mi piacerebbe sentire i commenti, e non come già in molti nel Pd sull’acronimo scelto da Renzi per il piano di rilancio.

Un grande piano per un grande governo, per l’Italia del domani. Non rassegniamoci alla mediocrità. Le proposte di Italia Viva non sono bizze sono visioni, progetti da realizzare per ridare dignità al nostro Paese. Sarebbe stupido oltreché controproducente non prenderle sul serio. Non si deve perdere tempo con i troll grullini o legaioli, a cui negli ultimi tempi si sono aggiunti Sinistri&Sinistrorsi, BLOCCATELI TUTTI, si eviterà che imperversino indisturbati nei nostri post. Che scompaiano come cac@@e di cane sotto la pioggia battente.Sono tutti dei dilettanti senza idee, non hanno la competenza e la brillantezza di Renzi, per questo gli sono contro, non hanno la visione del futuro che ha Matteo Renzi

Si spera che Matteo Renzi compia il gesto nobile di far cadere il governo. Di creare una nuova maggioranza. Con questa armata Brancaleone non si compirà nulla di buono.

Certo che c’ė proprio tanta gente che sente senza ascoltare, anche tra i giornalisti, visti i commenti (anche in TV)!

Perché fare confronti col passato. Pensate al futuro. Il piano di Conte, la gestione della pandemia, i bonus , la sua idea di investimenti ecc…. vi piacciono? Vi convincono? Avremo un futuro? Io dico di no, ma se voi ci credete….,,

Ancora una volta Renzi e il suo seguito dimostra la sua lungimiranza …con le loro idee innovative…

