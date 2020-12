Il partito per Conte ha già un sito internet. Ecco “Italia23”

Un think tank, secondo i proclami degli organizzatori. Ma l’operazione politica è chiara: raggruppare una pattuglia di responsabili e sterilizzare Matteo Renzi. Le trattative in corso, e il riferimento ai guai giudiziari dell’ex premier per convincere i senatori di Iv

L’associazione è stata fondata l’11 dicembre. A guidare l’operazione, che prevede già la costituzione di gruppi parlamentari, è il senatore Raffaele Fantetti, eletto con Forza Italia e ora passato al Maie. Sta già chiamando i renziani indecisi: “Venite, prima che sia tardi”. Il premier, informato, resta cauto.

Che il partito nasca davvero, è ancora presto per dirlo. Ma siccome è bene farsi trovare pronti, le truppe di riserva per Giuseppe Conte iniziano a organizzarsi. E, come la prassi impone, partono da un sito internet con tanto di simbolo patriottico e think tank annesso. Si chiama “Italia23”, l’associazione che potrebbe trasformarsi, in tempi neppure troppo lunghi, nella zattera di salvataggio del premier. Che dell’operazione è stato informato, come si fa del resto col potenziale beneficiario di un’impresa: e lui, evidentemente lusingato, la notizia l’ha accolta così, senza esprimere un giudizio netto, senza insomma né concedere né una benedizione formale né opporre un suo diniego. E non gli sarà sfuggito che il nome dell’associazione ricalca da vicino quell'”Agenda 2023″, o “Piano 2023”, di cui a Palazzo Chigi si parla dall’ottobre 2019: da quando, appunto, additare una prospettiva per la fine della legislatura iniziò a essere utile per frenare l’arrembaggio di Matteo Renzi. E che questo lavorio si ponga uno scopo nel gioco di posizionamento tattico in corso tra la Camera e il Senato in queste ore, lo dimostra il fatto che sul sito dell’associazione, tra i vari menù disponibili, c’è quello relativo al “Gruppo parlamentare”. Pagina ancora bianca, per ora. Ma destinata, nelle ambizioni di chi promuove l’iniziativa, a crescere già nei prossimi giorni.

Vogliono fare il partito del accozzaglia! Sono quelli della solita accozzaglia che dal 2016 fino ad ora dominano i mass media i Travaglio la Casaleggio il Grillo i D’Alema Bersani La setta & c Poltronari che hanno trovato in Conte l’uomo per poter sperare che nulla cambi che nulla si muova e le manipolazioni sono normali. PS: OK MA FARE CERTE COSE PER IL PROPPIO TORNACONTO! MA DICIAMOLO AD ALTA VOCE! Le azioni che intraprendono non si possono considerare quelle che, il buon padre di famiglia, dovrebbe adottare per la famigli ITALIA. Questi Renzi e ITALIA VIVA !Non lo capiscono o lo capiscono troppo bene? mandiamo a casa questi scappati di casa. L’epifania il governo Conte se lo porta via…Ed per Italia Viva c’è, per un nuovo entusiasmante ed e solo inizio .Per il bene del ITALIA.

Le truppe della riserva poltronaia per Giuseppe Conte iniziano a organizzarsi. La paura fa quaranta, e pensano che la formazione di un loro nuovo partito le garantiscano le poltrone conquistate con le balle e il far niente. Li bello che dai commenti che fanno presi singolarmente danno ragione al RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo