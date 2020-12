ADDIO Agitu. E’ inconcepibile che nel ricco Trentino, nella moderna Italia, la giustizia non sia riuscita a proteggere una ragazza da chi l’aveva già minacciata di morte.

Agitu, avevi dei sogni, non di ricchezza o di affermazione.

Ma di serenità e di riscatto. Agitu avevi dei diritti, tra i quali quello di essere protetta e di vivere senza paure.

Addio Agitu Ideo Gudeta.

Scusaci se questo territorio che ti ha adottata non è stato in grado di proteggerti.

La pastora Agitu Ideo Gudeta è stata trovata questa sera senza vita nella sua abitazione di Frassilongo.Trasferitasi da qualche tempo con le sue 150 capre in Val dei Mocheni in passato aveva denunciato degli episodi di odio razziale nei suoi confronti.

Omicidio della pastora Agitu, nella notte arrestato un suo collaboratore Si tratta di un suo collaboratore, un pastore ghanese, che durante la notte ha confessato il delitto dinanzi al magistrato. Il corpo senza vita di Agitu è stato trovato a maso Villata a Frassilongo, riverso a terra e con profonde ferite alla testa che si sono rivelate fatali

Agitu Ideo Gudeta, conosciuta come la ”Regina delle capre felici” è stata trovata questa sera senza vita nella sua abitazione di Frassilongo.

L’allarme è scattato in serata sul posto si sono portati i carabinieri. La donna, secondo le primissime informazioni, sarebbe stata trovata a terra all’interno della propria abitazione e, secondo quando riferiscono i Carabinieri, avrebbe delle ferite sul corpo.

Sul posto si sta portando il medico legale. Sono in corso i rilievi e sarà compito dei Carabinieri capire cosa sia successo, al momento non viene esclusa nessuna pista.

Agitu, 40enne etiope, è arrivata in Trentino nel 2010 dopo essere scappata dalle violenze e dagli scontri in Etiopia e dopo aver ricevuto diverse minacce dal governo. Ha lavorato prima in un bar per poi darsi all’allevamento delle capre.

Quindici all’inizio fino ad arrivare oggi ad avere 180 capi. Da poco aveva aperto anche il suo primo punto vendita a Trento in piazza Venezia.

Trasferitasi da qualche tempo con le sue 150 capre in Val dei Mocheni in passato aveva denunciato degli episodi di odio razziale nei suoi confronti.

Addio Agitu Ideo Gudeta. Scusaci se questo territorio che ti ha adottata non è stato in grado di proteggerti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo