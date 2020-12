IL SENSO DI CONTE PER LA CADREGA:Il successo di Renzi è già nei fatti.

“Diciamo sì alla manovra per lealtà istituzionale, ma il Governo decida cosa fare da grande, perché noi siamo pronti a lavorare insieme se c’è un orizzonte, ma non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che potrebbe esserci nella storia repubblicana. Ora la palla passa al Governo”. Matteo Renzi

IL SENSO DI CONTE PER LA CADREGA.

Gentiloni bacchetta il governo, Gualtieri gli dà ragione, ora tutti i partiti di maggioranza presentano le loro controproposte al piano di Conte, che è sempre più isolato, arroccato a palazzo Chigi, incapace di decidere sul suo e il nostro futuro.

Il successo di Renzi è già nei fatti: bocciato il piano dello spreco, tutti si sono dovuti concentrare sui contenuti, sui tempi e sul metodo per realizzarli. Come Renzi aveva chiesto di fare a luglio, inascoltato. Ora tutti invocano una svolta.

Solo la bassa truppa, nei media o sui social tossici, continua a ripetere, contraddetta dai fatti, le giaculatorie sulla caccia alla visibilità, alle poltrone, sulle possibili elezioni anticipate. Non hanno ancora capito il “contrordine compagni”, forse uscito in modo troppo flebile da un PD anemico e in cerca d’autore.

Da settimane la palla è nel campo di Conte, che invece di rispondere nel merito sta abbarbicato alla scrivania presidenziale, facendo piani sulla sua carriera politica, che faranno la fine del “suo” Recovery Plan.

Ma le critiche puntuali di Renzi hanno confermato un dato: molti italiani non erano più abituati a parlare di contenuti. La cattiva politica e la sua pessima rappresentazione ha preso il sopravvento nella testa delle persone, che hanno delegato “il discorso pubblico” alla solita compagnia si giro che ha trasformato tutto in una specie di derby tra gli addetti ai lavori, che si scontrano su tutto, tranne che sulle cose da fare.

La verità è che certi politici sono talmente distanti dalla realtà che non riescono neanche ad avere una idea sul che fare, figurarsi se sono in grado di confrontarsi nel merito di proposte alternative. Quindi meglio buttarla in caciara, tanto “sotto”, se gli suoni il violino, sono sicuri che balleranno.

Ma anche i cittadini devono perdere questa brutta abitudine di “ballare” sulla musica dei retroscena, smetterla di domandarsi a chi giovi o a chi vada contro questa o quella proposta.

Come dice Bellanova, se per andare in treno da Lecce a Roma ci si mette il doppio del tempo per andare da Roma a Milano (stessa distanza), oppure per curare una patologia grave, urgente, c’è da aspettare mesi e mesi in lista d’attesa, non ci si deve chiedere se Italia Viva chiede TAV o MES per fare dispetto al M5S, ma capire che quelle cose servono alle persone e vanno fatte.

No, cari signori, stavolta ci si deve esprimere nel merito delle proposte presentate.

Ora non si può fare né come la destra, che descrive i problemi e non da soluzioni, né come le belle statuine di Conte, che abborracciano un copincolla, magari sperando che nessuno lo legga e l’uomo campa, la scrivania come una zattera.

E finitela di ripetere la tiritera che questo non sarebbe il momento, che “te la immagini una crisi di governo durante la pandemia” e geremiadi del genere.

Siamo al capolinea europeo, con tempi che non ha fissato Renzi, si deve decidere in questi giorni. Quando andrebbero posti i problemi e apportate le giuste correzioni se non adesso? A giochi fatti? Chi volete continuare a prendere in giro?

Stavolta ci si gioca il futuro tutto in solo giro di tavolo, oggi. Non si può fare che sbaglino in sei per poi pagare in sessanta milioni e per dieci anni almeno! E’ oggi che si gioca a carte scoperte e chi non vuole vederle se ne deve assumere la responsabilità. Compresi i cittadini.

