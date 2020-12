Poi c’è. Il Gautieri. Alice nel paese delle meraviglie si è svegliato.

Renzi è da luglio che ne parla, è stato accusato di essere un irresponsabile, quando oramai il tempo è quasi finito tutti a dire “muoviamoci”.Renzi è stato LUNGIMIRANTE gli altri del governo degli ZOMBIE che non hanno capito che stiamo per perdere tutto o sprecare soldi inutilmente.

E CONTE Ok e il “politico” Italiano che piace al Italiano. POI: Ci sono gli annunciatori, gli opinionisti, quelli degli slogan e dei like su Facebook. Quelli dei selfie e delle dirette. E poi c’è chi fa politica in parlamento nelle istituzioni, a viso aperto senza mai tirarsi indietro

PER: ARRIVARE Alle visioni prospettiche che a volte diventano delirio, e pensa ai partiti tra cui devi scegliere: se seguire Zingaretti, Franceschini, Boccia o altre visioni; “chiedetevi cosa potete fare per il vostro partito, non cosa il partito può fare per voi!”

Pidini :Chiaritevi è per voi probabilmente più proficuo arrivare a capire cosa siete diventati e cosa volete essere; anziché riversare bile e veleno sugli altri partiti(1 ITALIA VIVA AVZI RENZI): nella fase di complessivo disincanto, è solo pensare inutilmente, ad altro!

I cittadini passeranno ai Raggi X i partiti e i loro comportamenti, nel bene o nel male, l’Italia che uscirà da questa crisi, sarà molto diversa da quella attuale.

Chi non capisce questo e non si rimbocca le maniche, ha le stesse aspettativa di vita di uno di 110 anni, a cui si augura lunga vita, ma verosimilmente è solo un sincero augurio, che tutta via, (soprattutto nella era del Covid 19) ha ben poche possibilità di realizzarsi.

Vedi caro politico, io non ti odio, apprezzo la tua fede in affanno, rimpiango solo, che essa sia succedanea al ragionamento!

INTERVENTO STREPITOSO DI #RENZI IN SENATO!!!CHI È #CONTRARIO ALLE PAROLE APPENA PRONUNCIATE IN AULA DA Matteo Renzi È #COMPLICE DEL PIÙ GRANDE SPRECO DI DENARO MAI AVVENUTO IN QUESTO PAESE!! ‼FUORICLASSE DELLA POLITICA MONDIALE!. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo