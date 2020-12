LA VERSIONE DI RENZI: Io non chiedo che tutto ciò che proponiamo scriviamo sia accolto.

Mi basterebbe fosse letto.

E magari chi non è d’accordo potrebbe fare la fatica di spiegare perché.

Italia Viva sta in maggioranza per cambiare le cose, non per occupare dei posti.

Siamo l’unico partito che sta facendo politica sui contenuti.

Quale è Il cuore del problema? E’ che Conte ha presentato un piano inservibile per rilanciare il Paese. Scelte sbagliate e risorse appostate senza una logica, dove il tanto e il poco contraddicono tutte le aspettative.

Il programma europeo si chiama Next Generation EU e nella versione di Conte non c’è praticamente niente per i giovani. Si era detto che l’unico modo per non essere schiacciati dal debito era attuare progetti con tre caratteristiche. Innovazione, soprattutto ambientale e digitale; occupazione, in particolare giovanile, femminile e a sud; produzione di reddito per permetterci di ripagare più agevolmente il debito. Di tutto questo c’è poco e niente. Dal piano Conte esce un’Italia senza una visione del futuro, senza una strategia di ripresa.

La prova? Le previsioni finali del piano Conte prevedono che con la sua applicazione recupereremmo il 2,3% in più di Pil. Cioè, dopo avere perso per la pandemia il 10% di Pil dovremmo spendere circa 300 miliardi (Recovery più altri programmi europei) per restare a meno 6,7% rispetto al 2019. Basta questo per capire l’abisso di irresponsabilità politica nel quale pensa di trascinarci chi immagina di governare ponendosi questo obbiettivo misero.

Questo perché invece di predisporre progetti innovativi, come dei magliari hanno messo in campo la solita furbata all’italiana: definanziare vecchi progetti avviati con risorse proprie a tassi d’interesse più alti, per rifinanziarli coi soldi del Recovery Fund che costano meno. Così, per risparmiare pochi punti di interesse, coi soldi europei dovremmo fare investimenti vecchi e a bassa produttività, che non modernizzeranno il paese e non produrranno risorse per ripagare il debito. Una follia, da perderci la faccia in Europa e nel mondo. Ma soprattutto avremo sprecato un’occasione irripetibile di crescita e cambiamento.

Italia Viva non fa polemiche inutili, ha proposto ieri 61 punti di correzione che vuole discutere per modificare subito quel piano inutile e dannoso. Non è una questione di partito, ma una battaglia da fare fino in fondo per il Paese.

Non è questo il momento? E quando sarebbe il momento se non ora che si deve decidere? E’ da luglio che Renzi chiede una discussione su questo. Conte ha perso tempo, come al solito, e ora o quel piano cambia radicalmente o l’Italia è condannata al sottosviluppo per i prossimi dieci anni. Questo, non altro, è il punto.

