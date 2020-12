Descrizione chiara per tutti coloro che ancora non hanno capito per cosa Renzi e IV,combattono e vogliono avere risposte serie e non improbabili promesse nel tempo,il tempo è finito,o decidiamo oggi la ripresa del paese,oppure saremo sempre l’ultima ruota del carro europea e questo Renzi e IV,non vogliono essere .Quindi,se come al solito questo esecutivo tira a campare con riforme vecchie e oramai infruttifere per recuperare un PIL catastrofico ,allora che governino con chi ama la lentezza e la sconclusionata programmazione della ripresa ,buttando via centinaia di miliardi,per aver una minuscola parte di crescita .Dispiace leggere commenti degli ex compagni e amici del PD,i quali invece di giudicare la vera battaglia di IV per incalzare il governo a cambiare passo per avere un paese all’avanguardia e spendere bene i soldi europei,si arrena e impantana nella cantilena grillina ,con il sostenere che Renzi deve essere più umile e non dare sempre ultimatum perché rimane antipatico,dimenticando di sottolineare che è da luglio che sta cercando un confronto su come investire queste proposte e non gli è mai stato dato ne risposte ne preso in considerazione .Adesso che si è rotto le palle di aspettare tutta la coalizione,la quale invece di programmare ,ha sempre discusso del sesso degli angeli rimanendo sempre indietro con il programma ,per poi scriverlo scriteriatamente in una notte tra amici del roxi bar e farlo votare senza neanche farlo leggere.Per voi ,assonnati e abituati a non avere certezze del futuro,pretendere che Renzi e IV,sia come voi perché avete paura di non aver più la possibilità di tornare al governo,sapendo che gli italiani ,al contrario delle farlocche previsioni sondaggistiche manovrate ,non vi voteranno mai più,perché queste risorse non capiteranno mai più e se non si spendono bene ,pagheranno e pagheremo per tantissimi anni un mostruoso debito senza avere avuto il massimo del beneficio .

Signori giornalai voi vi rifate, come moltissimi altri, a stereotipi, destra sinistra, senza guardare all’essenza delle cose che mancano in questa nazione. Ad es. La razionalità del suo assetto fiscale, la funzionalità della Pubblica Amministrazione, il rispetto che ogni cittadino deve ottenere dalle sue Istituzioni, la celerità fra gli impegni assunti nelle grandi opere strategiche e la loro realizzazione, la Giustizia, che sia celere funzionale e certa nello stabilire lo stato del Diritto, i diritti civili di tutti i cittadini, ecc. ecc. Ecco, io non sono un tifoso ma, da esterno alla politica, mi sembra che a differenza di tutti i politici che voi avete sul vostro libro paga, ed anche di moltissimi altri, Matteo Renzi nei suoi 1000 giorni, e senza avere una maggioranza in Parlamento, gran parte dei temi che ho citato li ha affrontati e deliberati con atti legislativi. Matteo Renzi è odiato da tutte le corporazioni di interesse Magistratura,voi Stampa e Partiti loro sodali, perché semplicemente ha dimostrato di non intendere la Politica come una perenne ammuina, in cui tutto sia lasciato come sempre a difendere lo status quo degli interessi personali contrabbandandoli per grandi obiettivi strategici.

Arriviamo al attuale sittuazione. Solo un grande Leader può fare queste proposte per ammodernare il paese e creare lavoro,ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire,e noi Italiani pagheremo ancora una volta il disastro di questi incapaci.Spero che la gente cominci ad avere un sussulto di dignità,e capiscano davvero che questi incapaci ci porteranno in default.

Purtroppo questo è ciò che sanno fare PD e 5 stelle sono convinti di incrementare i voti con le elemosine.non capiscono che in Italia c’è un mare di gente che ha voglia di lavorare, produrre, guadagnare. Tutto questo cozza con le idee di questi due partiti ultima modifica: da

