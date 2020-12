QUI I BLOCCHI CHE MI PROPINA FACEBOOK FANNO I LIMONI. Stanno accadendo cose indecifrabili e misteriose in questa fine anno 2020. Se ve lo dico non ci crederete

l’avvertimento di Renzi: “Dai Servizi al bilancio bisogna rispettare le regole e le istituzioni” Il leader di Italia Viva durante la sua dichiarazione di voto in Aula: “Il Mes può cambiare la storia della sanità italiana. Il governo decida cosa vuole fare da grande”.

Mentre Conte prende tempo…..le nuvole si addensano e non basta un piccolo recupero per salvare il gradimento del Premier che rimane di un punto sotto la Meloni (Agorà di stamattina).. Intanto mentre il centrodestra da ormai tempo immemore sfiora il 50%..Gentiloni da una mazzata al Governo.Temo sia questo il campanello che suona la fine partita…Difficile che Conte possa continuare a perdere tempo. Il cocco dell’Europa ormai non è più.

Certo che Renzi richiamando in continuazione ai valori generali ed al bene comune, alla democrazia mette in difficoltà questo governo da “salvo intese”. Un governo a cui sta bene una unica cosa : che tutti stiano a casa a far nulla, che tutti siano poveri con il governo ad elargire bonus + bonus + bonus. Certo avere una sanità che necessita di imponenti investimenti, avere i soldi a interesse negativo ( cioè guadagnandoci sopra) e decidere di non prenderli per me è semplicemente d e l i n q u e n z i a l e !!!!!! E si CARI:Dura ammetterlo, ma mi ripeto, RENZI ha ragione! Si prenda il MES è lo si usi immediatamente, basta giochini a chi è più puro degli altri, perché gli altri, intanto, muoiono.

E QUI LE QUERCE FANNO I LIMONI. Stanno accadendo cose indecifrabili e misteriose in questa fine anno 2020. Se ve lo dico non ci crederete

Ci sono alcuni che l’anno prox vorrebbero ancora avere in giro Salvini Meloni Ravetto Centinaio Fontana Meloni LaRussa Santanchè Bernini

Ci sono alcuni che vorrebbero anche x l’anno prossimo le ns. Famiglie, il ns Paese ed il futuro dei ns figli in mano a…(non so come fare a dirvelo) a Crimi Bonafede Sibilia Raggi Di Battista Luigino

Ci sono quelli che apprezzano il PD e sono tanti come visto alle recenti elezioni dove nonostante i suoi voti finiti in Liste Civiche ha ottenuto punte del 34% e primo partito in molti territori; però alcuni che lo votano storcono la bocca quando vedono ZINGA. Mah, vuoi vedere che io sono fra questi?

Ci sono poi quelli, quasi tutti, che apprezzano Renzi, ma lo intralciano per divertirsi a vederlo arrancare mentre salva il Paese. SI CARI STOLTI RENZI può cambiare la storia e salvare l’ITALIA.

QUI I BLOCCHI CHE MI PROPINA FACEBOOK FANNO I LIMONI. Stanno accadendo cose indecifrabili e misteriose in questa fine anno 2020. Se ve lo dico non ci crederete ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo