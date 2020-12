UN LEADER E UN PARTITO UN PAESE SENZA ALTERNATIVE. RENZI AVANTI COSI PER IL BENE DEL POPOLO ITALIANO ED EUROPEO.

UN LEADER E UN PARTITO SENZA ALTERNATIVE. RENZI AVANTI COSI PER IL BENE DEL POPOLO ITALIANO E EUROPEO.

L’attacco concentrico dei media mai teneri e sempre ostili nei confronti del giovanotto di Rignano lo fanno con motivazioni a volte perfino pretestuose se non incomprensibile visto l’attacco concentrico iniziato fin dal secondo giorno in cui è diventato prima segretario votatissimo poi presidente del consiglio i più accaniti da sempre il clan di Travaglio per i quali la giustificazione può essere la guerra giudiziaria per le molteplici querele fatte da Renzi ai signori del fatto quotidiano, un giornale con pochissimi lettori e che non si capisce con quali mezzi sopravvive. Per i restanti non si capisce il motivo, ma questo è, allora che alternative ha un leader da anni sotto attacco nei media e ovunque? Il punto è che non ha alternative se non quella che porta avanti da sempre e cioè fare politica portare avanti una visione di paese per i prossimi anni , lo ha fatto da presidente del consiglio con provvedimenti che vista l’efficacia nessun governo che si è avvicendato dopo di lui ha pensato di cancellare e quando ci hanno provato hanno fatto poi rapidamente marcia indietro, vedi industria 4.0 oppure l’utilizzo della decontribuzione per le aziende già presente nel jobs act. Abbiamo quindi da una parte un leader e un partito sotto continuo attacco mediatico , presente nelle discussioni dei talk ma solo come oggetto al centro della discussione sul quale costruire attacchi a volte perfino strumentali , dall’altra un leader e un partito che fin da Luglio incalzano, mettono pressioni al governo affinché cambi passo. Ci sono stati una serie di fatti da quell’intervento di luglio in Senato sui quali non è il caso di tornare ma che hanno alzato il livello di allerta dentro il governo e dentro l’esercito dei nemici del giovanotto fiorentino. Renzi e #ItaliaViva oggi si sono spinti a tal punto da non aver alternative, non le aveva quando era presidente del consiglio e non le ha adesso. Percorre a petto in fuori una strada dove tutti sparano mentre lui continua a rispondere con proposte politiche fa bene fa male ? Io penso da sempre che chi fa politica lo deve fare assumendosi la responsabilità delle scelte e anche delle conseguenze. La strada imboccata da #ItaliaViva e da Matteo Renzi non ha alternative, non si torna indietro, il sasso è stato lanciato nello stagno e adesso vediamo cosa produrranno le onde concentriche. Le scelte non sono più nelle mani di Renzi che ha posto sul tavolo questioni di merito e di visione a 10 anni. Non ci sono alternative ne tentennamenti e chi ha creduto 1 anno fa circa in questo leader e ha creduto con lui in #ItaliaViva non ha scelte alternative a quella di seguirlo e sostenerlo perché a fronte di una tale concentrazione di fuoco si può rispondere solo con la proposta politica.

UN LEADER E UN PARTITO UN PAESE SENZA ALTERNATIVE. RENZI AVANTI COSI PER IL BENE DEL POPOLO ITALIANO ED EUROPEO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo