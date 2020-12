La giornalista di Tiscali news, Claudia Fusani, è stata ammonita dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti per una “domanda di troppo” al premier.Ma secondo voi questa e democrazia?

Ho poco simpatia per la Claudia Fusani , mi verrebbe quasi da dire “ben gli sta”. Invece devo rimarcare ancora una volta la pericolosa deriva autoritaria di questo governo stallato e del suo “conducator”, che troppi sottovalutano. In quanto al capo dell’ordine dei giornalisti (Sic!!!) deve essere un altro con la poltroncina stallata promessa, e la difende con i denti., mi verrebbe quasi da dire “ben gli sta”. Invece devo rimarcare ancora una volta la pericolosa deriva autoritaria di questo governo stallato e del suo “conducator”, che troppi sottovalutano. In quanto al capo dell’ordine dei giornalisti (Sic!!!) deve essere un altro con la poltroncina stallata promessa, e la difende con i denti.Quello che indigna non è la “non risposta del pdc che glissa sulle domande ( pensate che sollevata di scudi lo avesse fatto RENZI), ma il comportamento del presidente dell’ordine che ammonisce una sua iscritta per una domanda più che lecita.Fare conferenze stampe “pilotate” è fuori dal mondo. Il presidente Carlo Verna ha sbagliato. Il giornalismo è anche domande e risposte e non invece sfuggire dalla risposta. Inoltre la polemica è il sale del giornalismo. Rutta la solidarietà alla Fusani. Nella decadenza del giornalismo pesa anche questa riverenza verrso i cosiddetti potenti.

“Scusi, allora perché…”, “Basta”. Cala il gelo alla conferenza di Conte. Ma il motto del Presidente del Consiglio, non è “trasparenza”?Bella la democrazia alla moda “Conte”.Ma:Quello che indigna non è la “non risposta del pdc che glissa sulle domande ( pensate che sollevata di scudi lo avesse fatto RENZI), ma il comportamento del presidente dell’ordine che ammonisce una sua iscritta per una domanda più che lecita.Sembra dittatura….e anche quella del CONTE. Questo presidente del Consiglio si prende ormai un po’ troppe libertà e potere, tempo di rispedirlo a casa.La Signora Fusani suscita sentimenti contraddittori, però…il fascismo era peggiore?? Forse per le leggi razziali e l’entrata in guerra..per il resto questi umanoidi sono uguali e ci hanno portato al collasso.

“Habemus Conteum! Non sapevo affatto di essere ritornati alla monarchia con un re che decide lui quali sudditi far parlare,per quanto tempo e se le domande sono pertinenti. Qui siamo in piena censura:la seconda domanda non è stata pienamente formulata che la Fusani viene prontamente bloccata! P.S.:Comunque ben gli sta,così avrà assaporato il regime che sostiene pubblicamente.SUCCEDE CIO IN TUTTE LE DITTATURE.E ANCHE :alle conferenze di Conte possono partecipare solo giornalisti “amici” a cui vengono a priori filtrate le domande e se troppo scomode vengono censurate, questa è la libertà di stampa intesa dal presidente dell’Odg Carlo Verna, auguri a tutti noi. Riguardo la Fusani in tutte le trasmissioni tv a cui partecipa è sempre dalla parte del governo e quindi….ben gli stà!!!

IL FATTO: Censurata per una “domanda troppo” al premier Giuseppe Conte. Così, la giornalista di Tiscali news, Claudia Fusani, è stata ammonita – alla presenza di altri colleghi – dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna nel corso della consuetudinaria conferenza stampa di saluto ai cronisti della stampa parlamentare organizzata a Palazzo Chigi nella mattinata di mercoledì 30 dicembre.

Di quale atto di lesa maestà si sia macchiata Claudia Fusani è ancora da appurare. Certo è che, a detta del presidente dell’Odg Carlo Verna, pare abbia infranto la norma interna alle conferenze stampa parlamentari per cui è possibile rivolgere al premier una sola domanda durante l’incontro. Una regola ritenuta necessaria per evitare di protrarre oltremisura il colloquio coi giornalisti ma che, di fatto, rischia di inficiare il lavoro dei cronisti in sala. Senza contare che, come nel caso specifico della Fusani, si trattava di una lecita richiesta di chiarimento “ alla domanda da cui il premier aveva svicolato “.

“ Ciascuno di noi si ricorda che le era stato chiesto fin da luglio di fare mente locale sul Recovery Plan e una svolta dallo stesso segretario Pd Zingaretti – spiega la giornalista di Tiscali news -. Perché l’approccio non è stato cambiato prima, perché siamo arrivati con questo ritardo? La sua squadra di governo è ancora la più bella del mondo? Infine, perché il Parlamento non ha ancora ricevuto il cronoprogramma della campagna di vaccinazioni?”. “Per quanto riguarda agosto, faremmo un torto ai ministri, ad Amendola, alle amministrazioni periferiche, ai sindaci…” , controbatte il premier Giusppe. Qui la Fusani interviene: “ Non ci sono i progetti, presidente !”. D obbiamo rispettare chi ha lavorato ad agosto e non è andato in vacanza – si infervora il Presidente del Consiglio -, lei deve comprendere che c’è una riservatezza… Lei non può pensare che i progetti che verranno poi sintetizzati politicamente siano nati dal nulla. Siamo partiti lontano, da villa Pamphili con tutte le forze del Paese. Sono arrivati oltre 600 progetti, adesso nel documento tecnico ce ne sono 50-52 e alla fine vedrete come verranno presentati, con centinaia di pagine ciascuno. Sul Recovery Plan dobbiamo declinare un cronoprogramma… “. “ E allora perché.. .”, la Fusani prova a intervenire di nuovo ma Verna la interrompe: “ Prego la segretaria di sala di togliere la parola alla collega, sono un fanatico dell’articolo 3 della Costituzione. Mi spiace Claudia, ma la legge è uguale per tutti “.

La giornalista di Tiscali news, Claudia Fusani, è stata ammonita dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti per una “domanda di troppo” al premier.Ma secondo voi questa e democrazia? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo