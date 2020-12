L’ex premier al Sole, “se sbucano responsabili a sostegno di Conte è legittimo, si chiama democrazia parlamentare”

“Non temo” che sbuchino eventuali ‘responsabili’ a sostegno del Conte II, “se avvenisse sarebbe perfettamente legittimo. Si chiama democrazia parlamentare. E non è un atto di gentilezza di Conte andare in Parlamento: è una esplicita previsione costituzionale. Se però al Parlamento va bene sprecare 300 miliardi di euro in bonus e sussidi, facciano pure: noi andremo all’opposizione”. Lo dice Matteo Renzi al ‘Sole 24 ore’, parlando delle tensioni in maggioranza sul Recovery plan.

Sul Recovery plan “ci aspettiamo che il presidente Conte ci dica come intende affrontare i nodi irrisolti, perché sui punti fondamentali la distanza resta tanta”. Lo dice Maria Elena Boschi a ‘Avvenire’, specificando: “Se a Conte stanno a cuore le nostre idee ce lo farà sapere. Se viceversa ha già i ‘responsabili’ su cui contare gli auguriamo buon lavoro e lavoreremo in modo costruttivo dall’opposizione”. Il passaggio in Parlamento cui ha fatto cenno il premier in caso di crisi “lo considero un dovere costituzionale. Più Conte viene in Parlamento, meglio è. Anzi, mi spiace che ieri abbia scelto di non andare in Senato preferendo non rinviare la conferenza stampa di qualche ora”, spiega la capogruppo di Iv alla Camera.

“Comunque credo che Iv finirà la legislatura con più parlamentari di quanti ne abbia oggi. Siamo partiti in trenta, siamo quasi in cinquanta: i sondaggi non stanno bloccando l’interesse verso Iv”, sottolinea tra le altre cose la Boschi.

GENTE :è difficile non dare ragione nel merito a Renzi: Conte è diventato sempre più autoreferenziale e insofferente a ogni forma di controllo da parte dei partiti, sentendosi investito di una forma quasi messianica di potere, in questo appoggiato dai tanti bimbi di Conte che lo difendono a spada tratta e, almeno nella prima fase, anche dai giornali, che hanno assecondato questa tendenza a farne l’Uomo della Provvidenza e ad accreditare l’idea che sia insostituibile. le varie passerelle e la smania di apparire, unite ai tentativi di gestire i fondi UE a mezzo di fumose task forces non che non rispondono ad altri che a lui, e all’assurda ostinazione a mantenere per sé la delega ai servizi non fanno che confermare l’idea che il soggetto sia ormai difficilmente controllabile.

Poi cè chi sostiene che: però Renzi non riesce a fugare l’idea che, dietro a critiche fondate e condivisibili, si nasconda un grande bluff per ottenere visibilità e influenza all’interno di una maggioranza che non vuole abbattere, perché cadrebbe con essa. In fondo Renzi ha lasciato fare a Conte tutto quello che voleva finora, semplicemente perché altrimenti sarebbe caduto il governo, trascinando con sé IV nel baratro.

Gente sendete dal pero: è poco credibile che Renzi voglia intestarsi la responsabilità di una crisi al buio o di un ritorno alle urne, e che quindi voglia far cadere il Governo senza avere già in tasca una maggioranza alternativa.

ORA GENTE: Ammettiamo per un attimo che io condivida l’intero VOSTRO punto di vista, che provo a sintetizzare: Renzi dice cose fondate e condivisibili, ma dietro c’è il sospetto del grande bluff per ottenere visibilità.

D’accordo, ma su queste basi mi viene d’istinto chiedermi: se le critiche di Renzi sono fondate e condivisibili ma io non posso fidarmi della pulizia delle sue intenzioni, perché il Pd, e come lui gli altri partiti della maggioranza, non le ha espresse, queste critiche, potendo anche contare sul fatto che la sua credibilità presso i cittadini è certo molto superiore a quella di Renzi?

La risposta che mi dò è che Il Pd evidentemente non ha idee da esprimere, o se le ha non ha il coraggio di esprimerle in prima persona.

E francamente preferisco avere a che fare con uno spegiudicato intelligente che con un ottuso affidabile, che è poi il teorema del compianto Prof. Cipolla sul peggior danno che fa alla società uno stupido rispetto a un filibustiere intelligente. Concludo dicendo: Chi potrebbe non condividere il rifiuto di “sprecare 300 miliardi in bonus e sussidi”.Ma il punto (quello che crea un deficit di democrazia) è che nessuno (né Conte e neppure Zigareti ne la setta M5S) si prende cura di far capire al povero cittadino le ragioni per le quali la rispettiva loro visione del Recovery sarebbe o non sarebbe uno spreco.RENZI SI E LO CRITICANO,SERVE SAPERE IL PERCHE.