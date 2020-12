Renzi,voglio stabilità ma se immobilismo legislatura finisce.

Non siamo irresponsabili, chiediamo chiarezza.”A chi ci viene a dire ‘siete irresponsabili perché mettete in discussione la stabilità’, rispondo che io ho lavorato perché si proseguisse l’esperienza di legislatura perché pensiamo sia un valore la stabilità ma c’è una differenza epocale tra la stabilità e l’immobilismo. Come in una bicicletta l’equilibrio si tiene se ci si muove o l’immobilismo fa terminare la vita della legislatura. Ecco perché abbiamo chiesto chiarezza”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi nella dichiarazione di voto sulla manovra in Senato.

Governo in tilt: Renzi e Conte si sfidano citando Moro. Regolamento di conti sempre più vicino.

Uno al Senato per la dichiarazione di voto sul bilancio, l’altro a Palazzo Chigi per la conferenza stampa di fine anno. Anche il caso che il duello tra Renzi e Conte proseguisse senza soste. Entrambi citando Aldo Moro (Renzi: «la verità illumina», Conte: «Ultimatum non ammissibili»). I rapporti tra il leader di Italia Viva e il premier sono ormai tesissimi. La crisi è uno scenario che nessuno è più disposto ad archiviare nel registro degli impossibilia. I boatos di Palazzo descrivono Renzi come deciso ad andare fino in fondo. Mentre il premier sarebbe tutto preso dalla volontà di stendere una rete di protezione sotto il governo, se Iv dovesse sfilarsi dalla maggioranza. I numeri ballano soprattutto al Senato, ma l’attivismo dei settori centristi lasciano al progetto di Conte un discreto margine di probabilità di riuscita.

Renzi: «Sì alla manovra, ma esecutivo agisca»

Il leader di Iv sa che non può permettersi un’altra retromarce dopo quelle già innestate all’ultimo momento nei mesi scorsi in nome della stabilità. È il motivo per cui ha puntato tutto sui contenuti dell’azione di governo. Anche oggi al Senato. Il voto favorevole alla manovra di bilancio c’è, ha premesso, «ma il governo deve dirci cosa vuol fare da grande». Il caso dolente è sempre quello del Recovery Fund. Renzi ha bollato come «privo di anima e di ambizione» il piano di Conte, sottolineando come la gestione di quei 209 miliardi rappresenti invece un’occasione irripetibile. «La finestra temporale che congela il Patto di Stabilità – ha incalzato Renzi – è ora o mai più. Noi abbiamo chiesto chiarezza sull’utilizzo dei soldi. Il governo va avanti solo se ha un progetto».

Spetta al Governo la responsabilità di decidere cosa fare da grandi. Noi siamo pronti a lavorare insieme se c’è una visione dell’Italia tra trent’anni ma non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che potremo avere nella storia repubblicana.

Abbiamo chiesto a luglio di parlare del Next Generation Eu. Scopro oggi che siamo in ritardo e che dobbiamo correre. Bene, ma se dobbiamo correre almeno non facciamolo nella direzione sbagliata altrimenti poi ci vuole il doppio del tempo per tornare alla giusta direzione.

Dal rispetto delle forme democratiche deriva la credibilità delle istituzioni che, al momento, rischia di essere messa a dura prova. Se passa il principio che le riforme costituzionali non servono e basta una prassi, noi stiamo distruggendo questa Assemblea, stiamo distruggendo la nostra credibilità, noi e voi insieme.

Matteo Renzi

PS:Non sono solito sprecare il mio e il vostro tempo commentando le boutade degli altri partiti. Sono mesi che come Italia Viva, sia in Italia che in Europa, siamo impegnati nella battaglia fondamentale per il futuro del Paese e ossia su come spendere bene la mole di denari senza precedenti che dall’UE arriveranno nelle casse italiane. Ma oggi non si può stare in silenzio dopo che nell’aula del Senato il senatore Bagnai ha paragonato di fatto il Next Generetion Eu e il semestre tedesco europeo ai nazisti che nel ’39 che invadono la Polonia e allungano le mani sull’Europa per volontà egemonica. Oggi l’Europa ha dato una risposta seria alla crisi economica e pandemica, dai vaccini allo straordinario piano di prestiti e versamenti a fondo perduto. Il paragone con gli anni della guerra e dello sterminio degli ebrei è semplicemente vergognoso e la politica tutta si dovrebbe unire in un coro unanime di condanna per le parole ripugnanti che offendono il Parlamento e l’Italia prima ancora che la Merkel e la Germania.

