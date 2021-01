DOPO MANDA LE TELEFONATE E LE FOTO AL SUO AMICO TRAVAGLIO! POI CI PENSA LUI A TARROCARLE.

Sulla delega ai servizi segreti, l’insistenza con cui Conte difende una cosa che né Monti, né Berlusconi, né Prodi e né io abbiamo fatto è incomprensibile e comincia a diventare sospetta. Più il premier insiste più sarà importante capire perché non intende avvalersi di una professionalità specifica. Inoltre è stata di nuovo introdotta nella bozza del Recovery plan la Fondazione sulla cybersicurezza che opererà con partenariati pubblici e privati nonostante sia stata bocciata dal Copasir: una mancanza di rispetto istituzionale. Ma per noi è dirimente soprattutto la questione della delega sui servizi segreti.Matteo Renzi .

Gatta ci cova . Perche’ Pompeo e’ venuto in Italia quasi di nascosto ? E quel Giuseppi di Trump cosa nasconde ?

La cosa inquitante è il silenzio assordante di tutti……anche sul economia ITALIANA ulteriormente idebitata,e a proposito. Gli economisti sostengono che : “L’Italia? E’ in già default finanziario”Riferisce il quotidiano “la Repubblica” che il Governo Italiano, nel 2020, ha fatto quattro manovre di assestamento di bilancio ed ha emesso titoli di debito per 552 miliardi di euro e che nel 2021 saranno previste ulteriori emissioni per 360 miliardi, per un totale di 912 miliardi di euro. Per avere un termine di paragone, il PIL Italiano nel 2019 è stato pari a circa 1.787 miliardi di euro. Sempre il quotidiano diretto da Maurizio Molinari sottolinea come il Premier Conte non voglia accedere ai fondi del Mes, pari a 36 miliardi di euro, per non gravare sul debito pubblico, sul deficit di bilancio e per evitare un fardello per le prossime generazioni. Probabilmente il Premier – e la sua traballante maggioranza – dimenticano i gravi problemi strutturali del sistema sanitario italiano che se non affrontati in modo risolutivo, penalizzeranno ulteriormente il già fragile sistema Paese. Ci rendiamo conto di chi ci sta governando!??Il signor “asso piglia tutto” si è illuminato di immenso provando ad emulare qualche piccolo dittatorello sudamericano, cominciando proprio con il controllo dei servizi segreti! Il solito disegno oscurantista dei 5 stelle!! RENZI ! Non mollare e avanti cosi’ devono spiegare cosa stanno facendo.

