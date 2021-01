Le valige sono pronte. Basta con soloni e incapaci e soldi buttati nel secchio della mondezza,oppure a casa tutti. Non si arretra,anzi spingeremo più forte. È giunto il tempo di farla finita.

L’Italia ha una mole incredibile di soldi da spendere. Io voglio solo capire come li spendiamo. Perché se devono essere sprecati in quello che Draghi chiama “cattivo debito”, lo facciano senza di noi. Sono stato partner per mandare a casa Salvini e per prendere i soldi in Europa: non sarò complice del più grave spreco di denaro pubblico. Sono per spenderli tutti e spenderli bene: ma se qualcuno vuole spenderli male lo faccia senza di noi. #MatteoRenzi Il Parlamento non c’è più

Mi chiedo dove sono i Soloni che quattro anni fa, al tempo del referendum, si indignavano per la costituzione ferita. Ora che il Parlamento è stato ridotto a uno straccio, regna il silenzio sovrano.

Non parlo di Ainis, di Cassese, di Armaroli e di pochi altri. Parlo di certa sinistra, giuristi sempre pronti a farti la morale salvo dimenticare l’abbecedario per ragioni di nobiltà dubbia. Noi no, i socialisti non hanno dimenticato.

Dal marzo scorso, ripetutamente, mettiamo in guardia sull’abuso di Dpcm, sulla proliferazione delle task force in spregio alle Camere, su decreti legge discussi da una Camera, soltanto da una Camera, e ratificati, solo ratificati, dall’altra.

Si dirà: siamo in emergenza. Vero, allora perché altrove – Germania, Francia, Spagna – i Parlamenti lavorano a pieno ritmo e qui no? Perché altrove si approntano piani figli di una visione lunga (parole di Romano Prodi, non di un pericoloso sovversivo) e qui no?

Lo svuotamento dell’attività parlamentare ha raggiunto l’apice con l’approvazione della legge di bilancio. Quaranta minuti di discussione in commissione per approvarla. 40 minuti! Un record da Guinness dei primati. Siccome la forma è sostanza, siccome i precedenti rischiano di essere elevati a norma perpetua, urge correre ai ripari.

L’emergenza, nel caso, non c’entra nulla. Ho scritto alla presidente del Senato perché si inverta la rotta se non vogliamo gettare al macero la costituzione. 229 articoli, 7 allegati, 15 tabelle per circa 40 miliardi di impegni di spesa richiedono attenzione, conoscenza, vigilanza. Bisogna cancellare l’imperfezione eletta a sistema. Ne va della tenuta delle istituzioni statali e di quel ‘comune sentire’ che Renan riteneva giustamente essere il collante di una nazione. Chi sostiene il contrario o è mendace o è ingenuo.

Le valige sono pronte. Basta con soloni e incapaci e soldi buttati nel secchio della mondezza,oppure a casa tutti. Non si arretra,anzi spingeremo più forte. È giunto il tempo di farla finita.

