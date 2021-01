“Non ci sono retroscena, non ci sono dietrologie: l’Italia ha una mole incredibile di soldi da spendere. Io voglio solo capire come li spendiamo. Perché se devono essere sprecati in quello che Draghi chiama “cattivo debito”, lo facciano senza di noi. Sono stato partner per mandare a casa Salvini e per prendere i soldi in Europa: non sarò complice del più grave spreco di denaro pubblico. Sono per spenderli tutti e spenderli bene: ma se qualcuno vuole spenderli male lo faccia senza di noi. Semplice, no? Quanto al Conte ter, non è un problema di formule: il problema è dove portiamo l’Italia nei prossimi 20 anni. Badi bene: noi non vogliamo far cadere Conte, ma se lui non considera le nostre proposte nella stesura del documento più importante della legislatura allora si tenga il documento e noi gli diamo indietro le nostre poltrone.”

Ma tutti quelli che criticano Renzi prima ascoltano cosa dice. Odiate Renzi e nel contempo lo volete in questo governo . Mettetevi d’accordo con voi stessi.Forse mi sbaglio ma quando Renzi decise, e molti lo auspicavano io per primo, di lasciare il PD e formare un nuovo partito tra i primi a lanciare critiche contro Renzi c’è stato anche il premier Conte ( nota bene da super partes),e allora non capivo il perchè oggi invece mi è tutto più chiaro: Renzi nel PD era imbavagliato ora è libero di agire proporre e criticare, sarebbe ora di dargli retta.

PS:È straziante vedere persone che per sfogare la loro frustrazione sociale vengono su questo BLOG per fare commenti da decerebrati a post intelligenti. Devono stare veramente male psicologicamente.Mi fanno pena.

RENZI: non lasciare la situazione che ai iniziato devi andare fino in fondo per togliere di mezzo questi incapaci e affidare l’Italia ad un tecnico capace di risolvere i propremi .. che ne abbiamo tanti, con l’aiuto di tutti i politici, tutto questo per salvare l’italia,. e poi si va a votare.Fai cadere Conte, perché se si continua con bonus e assistenzialismo andiamo a gambe all’aria.

Caro Matteo dopo quello che hai detto in parlamento o il presidente del consiglio cambia marcia oppure Italia Viva deve togliere la fiducia perché se non lo fate si perde la faccia e troppi rideranno. Sei l’ unico che hai un una visione lungimirante della politica, sei l’unico a fare proposte ed elaborare idee: quasi tutti tentano di ” contrastarti ” e … poi finiscono per “copiarti”. IO credo in voi .Comunque vada auguro a tutti quelli che seguono Matteo Renzi e Italia Viva e anche a chi non segue la nostra politica un ottimo anno 2021 e che la PANDEMIA finisca.

Matteo : anno nuovo governo nuovo o no!Non vede che tutti ti remano contro : Conte e company li deve mandare a casa prima che sia troppo tardi!Meglio far cadere questo governo di incapaci che diventate complici!!!

