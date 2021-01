I giornalai Italiani: Vergognosamente il giornalismo cialtrone e scorretto è arrivato a usare le parole del Presidente della Repubblica (il suo discorso ufficiale!) permettendosi di travalicare e falsare il senso delle sue parole. Il direttore de l’Espresso a Propaganda Live ha affermato che quando il Presidente ha detto che la politica deve perseguire l’unità di intenti e non il proprio interesse di parte, si riferiva a Matteo Renzi! Vergogna, mettere in bocca al Capo dello Stato una cosa mai detta, un nome mai fatto. E chi glielo ha detto a costui che Mattarella si riferisse a qualcuno in particolare e segnatamente a Renzi (colui peraltro che ha voluto fortemente Mattarella Presidente)?! E allora la frase poteva anche essere riferita ai grillini, che non vogliono usare il MES, che tanto servirebbe alla Sanità, per partito preso. Ma nessuno lo può dire. Tantomeno questo che è un direttore, uno di spicco, non si deve permettere di strumentalizzare il Capo dello Stato! A cosa arriva la disonestà intellettuale..

Purtroppo:Il popolo non è abituato ad essere protagonista ha invece bisogno di chiunque si prodighi al suo posto.E i giornalai hanno una mandria di celbrolesi da pascolare.

Infatti le masse o popolo( ovvero persone comuni che non sono a conoscenza del proprio valore e del proprio sentire scaturisce una dinamica emotiva/ reattiva salva sempre Barabba).

Non riesce ariconoscere l’essere libero( il cristo o verità e ne ha quasi paura) e sceglierà il mi piace o non mi piace.Il popolo sceglie sempre Barabba anche se non gli piace per non mettere in difficoltà Pilato( Conte)..Non lo fa per stare a destra o a sinistra ma lo fa per convenienza.

MA CHI TIENE ANCORA UN PO DI CERVELLO! DEVE URLARE AD ALTA VOCE. GIU LE MANI DALLE: Parole di Mattarella semplici e precise nessuno dia spazio a show mediatici.

Richiamo alla coesione sicuramente forte richiamo a non sprecare Il recovery found

Quindi inutile tirarlo per la giacchetta

Le parole sono chiare

vanno ponderate nel tutto

Se butti i soldi in un piano raffazzonato che non genera spesa produttiva

La coesione diventa negativa e affonda il paese

Forte richiamo al dovere di vaccinarsi

Purtroppo:Il popolo non è abituato ad essere protagonista ha invece bisogno di chiunque si prodighi al suo posto.E i giornalai hanno una mandria di celbrolesi da pascolare.

