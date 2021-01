Renzi: “Parole Mattarella rappresentano totalmente lo spirito di un Paese ferito ma pronto a ripartire”

Un discorso perfetto. Siamo fortunati almeno in questo. Grazie presidente #Mattarella.

Grazie Matteo Renzi per averci dato sette anni di Mattarella. Buon inizio di anno nuovo #2021. Ciao #2020 questo è l’ultimo anno al Quirinale per lui.Grazie.Matteo per averci dato Mattarella,

“Le parole del Presidente rappresentano totalmente lo spirito di un Paese ferito ma pronto a ripartire. Il richiamo di Mattarella alla scienza e all’Europa mostra con chiarezza i due pilastri che permetteranno di uscire dal tunnel della pandemia: i vaccini e l’aiuto economico comunitario. Italia Viva ringrazia il Presidente della Repubblica per la sua guida autorevole e saggia”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi in una nota.

Per quelli che forse non hanno capito o non vogliono capite cosa ha detto il presidente , ha redarguito si Conte è quelli che i soldi li vogliono sperperare . Conte una vera delusione , interessi di parte l’ha fatti Conte che ha favorito il suo consuocero che evase 2 milioni di euro, ma l’italiano lo comprendi GRULLO? Cosa volevi nome e cognome , piu chiaro di cosi , il presidente della Repubblica MATTARELLA non poteva dirlo apertamente!

<<È tempo di costruttori. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non viviamo in una parentesi della storia. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono>> LO RIPETE PER I GNORRI GRILLINI%C “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono.”Chi vuol intender….Mi è piaciuto tutto il discorso del Presidente Mattarelle, ma ho avuto un sussulto di orgoglio quando RIVOLGENDOSI AI NO VAX SEMPRE DELLA BANDA DEI GNORRI GRILLINI. Ha parlato bene dei vaccini ed ha esortato la gente a vaccinarsi per il proprio bene e per il bene dei loro cari!!! Grande Presidente!!!

Renzi: "Parole Mattarella rappresentano totalmente lo spirito di un Paese ferito ma pronto a ripartire"

