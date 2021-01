Il Tap dicevano non si sarebbe mai fatto. Sono gli stessi che oggi non vogliono il Mes. Evidentemente non gli piacciono gli acronomi. Però le cose si fanno ugualmente quando c’è chi ha la testa dura e combatte per gli interessi generali. Noi lo abbiamo fatto e oggi è partito il flusso di gas che dall’Arzerbaigian arriva in Italia rendendoci più forti e indipendenti e contribuendo significativamente alla transizione energetica in atto. Bel risultato! Questa è davvero la concreta, efficace, utile BUONA POLITICA..Quella che gentaglia fasulla come i grillini ed Emiliano hanno beceramente contrastato solo per estemporanee insulse logiche afrodisiache di impronta imbrogliona propagandistica.. rivolta alla captazione del mellifluo dannosissimo consenso ignorante!ORA A questi ignoranti del M5S staccategli il gas,cosi stanno al freddo.

Dei 5 stelle non è rimasto niente. Tap , Tav, streaming, no vax, no alleanze, etc…. Ciao ciao.I cialtroni grulli hanno un evidente problema con gli acronimi….OK: Il problema dei 5 Stalle non sono gli acronimi ma la colla che usano per rimanere attaccati alle poltrone ! proprio non riescono a capire che cosa signficihino.La crescita vincerà sempre sulla decrescita… Il M5S non è un movimento da “utilizzare” per governare. E SAREBBE: ora lo doco al PD staccatevi da chi rappresenta la politica del NO, ponendo parzialmente rimedio al tradimento dei moderati e riformisti che avete fatto ad agosto 2019.

Silenzio nelle reti TV e nei talk-show. Da fastidio a Di Maio e soci. E poi quei tubi che passano 10 metri sotto la sabbia di quelle spiagge dove non trovi un pezzo di plastica o un pannolino ,ne una scarpa vecchia neanche a cercarla con la lente……….che scandalo !

