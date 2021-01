COME VI RICATTO IL PARLAMENTO. CONTE BLEFFANDO VUOL GIOCARE A POKER CON L’ITALIA.MA RENZI DICE VEDO.

COME VI RICATTO IL PARLAMENTO. CONTE VUOL GIOCARE A POKER CON L’ITALIA. MA RENZI DICE VEDO.

Conte sa, che i membri del

Parlamento ad elezioni non ci vogliono andare, e non hanno torto considerando che:

Hanno ancora due anni di legislatura, quindi di sicuro lauto stipendio e che, con la riduzione del numero dei parlamentari, la gran parte di loro non sara’ rieletto, cio’ vale sia per deputati e senatori di maggioranza che d’opposizione.

Conte è nelle stasse condizioni dei parlamentari,

se cade il sup governo giallo rosso, lui termina la sua carrira politica, quindi gioca uma partita incomprensibile ai più, ma per lui determinante, solo cosi la sua posizione e la battaglia ingaggiata con Italia Viva

puo essere interpretata.

Il partito di Renzi e lui stesso hanno stoppato il progetto di Conte sul NEXTFGENERATION EU, SUI SERVIZI SEGRETI E MAS, in cambio ha proposto modifiche e interventi di buon senso, per non disperdere le risorse eccezionali ( questo treno passa una volta sola) che l’ UE mettera’ a disposizione per riformare il

Paese.

Tutti possono constatare la bonta delle richieste renziane a favore dei cittadini portate avanti dal leader di IV.

Dette richieste contrastano con propste del PCM, non perche’ egli le ritenga illogiche o sbagliate, ma ne teme la riduttivita’ della sua immagine e delle sue volonta’ di arrivare alla fine della legislatura in sella al ronzino (leggadi governo) che sta cavalcado per presentarsi alla prossima legislatura, come possibile leader, di un eventuale partito senz’ anima, da qui tiene il punto e vuole presentandosi al parlamento per fare una conta che sara’ un vero e proprio RICATTO. ORA VI E CHIARO IL CONCETTO. Un governo con a capo un buffone e una schiera di ministri piddogrullini incompetenti poteva andare bene per non fare aumentare l’IVA, non per governare una pandemia.

Mandarlo a casa e impedire un Conte ter é una questione politica fondamentale per garantire un serio piano di vaccinazioni e di riqualificazione della sanità pubblica che possa garantire un futuro a questo paese fino alle prossime elezioni.

Si faccia un governo tecnico che la classe politica CONTE-PD-LeU-E GRULLANDIA davanti alla pandemia ha fallito, opposizione compresa che è stata connivente con Conte.

Continuare sarebbe da irresponsabili!

