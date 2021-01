DICONO «Abbiamo la libertà nelle nostre mani» BREXIT

La Gran Bretagna è ufficialmente fuori dal mercato unico europeo – Boris Johnson: «Faremo le cose in modo diverso e, se necessario, meglio, rispetto ai nostri amici nell’UE» – La premier scozzese: «Torneremo presto, Europa»

Johnson aveva già la libertà, con pochissime limitazioni ma più ampie prospettive, non credo che nessuno dei fautori del brexit, ne invidi la poltrona, lui stesso vi è approdato dopo molti fallimenti e delusioni degli strumentali politici, basiti per aver tolto dal muro una pietra per aprire una finestrella ottenendo l’imprevisto crollo del muro che era uno dei portati della loro casa.

Proprio ciò ha evidenziato la loro impreparazione, aldilà della retorica demagogica degli slogan, non avevano nessun programma in caso di vittoria.

Inoltre la stessa imprevista vittoria, avevano creato un’euforia tra chi li aveva portati alla vittoria, è una situazione che come italiano conosco bene avendo avuto vaste analogie con il movimento/smottamento 5 stelle: le promesse sono facili da fare e difficili da mantenere perché quando si arriva impreparati nella stanza dei bottoni, si scoprono errori di valutazione (per ignoranza e superficialità) difficoltà impreviste e impossibilità reali.

Ma come spiegare tutto ciò ad un elettorato che ama la brutalità delle semplificazioni?

Boris Johnson è arrivato i cima ad un mustang, non domato che non accettava ne redini ne sella, era indubbiamente un politico di alto livello, molto migliore di chi lo aveva preceduto, ha capito di poter giocare un ruolo nell’internazionale populista, avendo l’appoggio incondizionato di importanti alleati come la caricaturale America di Trump e del M5S: aveva un disperato bisogno di allenati per affrontare la trattativa con l’Europa (che non bisogna maidimenticare è sempre interessata al rientro di un UK, meno altezzosa, ma non prostrata).

Poi tutto è cambiato è arrivata la pandemia ed essere la cassa di risonanza europea di Trump, lo ha condizionato pesantemente: un buon politico gioca sempre la partita con le carte che ha in mano, anche quando sa che pagherà dei prezzi, la sua capacità si dimostra nel minimizzare le perdite, anche perché, anche in Italia i governo giallo-verde era diventato giallo-rosso e il movimento alleato ha votato la Presidente della Commissione eletta, e l’uscita dal governo aveva completamente spostato la Lega nel fronte sovranista filosovietico.

La novità della fine 2020 è la sconfitta di Trump probabilmente per la posizione negazionista, che è costata cara anche al Premier di Sua Maestà, ma da cui nella sostanza si è gradualmente distanziato (il che avvalora il mio rispetto della sua qualità politica)

Ma ha di fronte delle ardue prove da superare: perché il 23 giugno 2016 è lontano e le braci sotto la cenere sono più tiepide, perché la metà prima minore potrebbe diventare maggioranza senza più la spinta della Brexit e per l’aumento di rilevanza di due problemi: la volontà e l’interesse del popolo per l’unità Irlandese, la Scozia che sceglie a quel che pare la scissione tramite un referendum per restare in Europa e che potrebbe innescare anche per il Galles un desiderio di emulazione.

Certo al momento sono solo ipotesi, ma la libertà a cui Johnson brinda, sarà la cartina di tornasole che dimostrerà la sua reale capacità, le prove estreme suggellano la gloria, ma le sconfitte cancellano ogni precedente vittoria.

Mi auguro sinceramente che le capacità di mediazione, che Johnson ha dovuto nascondere soprattutto nella trattativa con l’E.U. si riveli all’altezza della nuova sfida, perché sono convinto che all’Europa, l’ UK sia molto utile, ma essa ha bisogno del continente, perché Biden, non credo che intenda usarla come un un’arma contro l’Europa, riportando la centralità strategica del Patto Atlantico.

