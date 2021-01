IL MARCHESE DEI GRULLI DEVE CAMBIARE IL PIANO, ALTRO CHE OFRIRE POLTRONE!

Se qualche parlamentare vorrà appoggiare il governo Conte perché convinto dalle parole del premier, bene. Mi fa sorridere che chi è entrato in Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno finisca col dipendere dalle mosse di Clemente Mastella. E lo dico con rispetto per Mastella, sia chiaro. Ma si chiama democrazia parlamentare e va bene così. Penso che il premier sia sicuro dei suoi conti, altrimenti avrebbe scelto la strada del confronto politico prima di andare in aula. Invece ho letto come lei le sue parole sulla sfida in Parlamento e quindi adesso aspetto rispettosamente la convocazione del Senato

Davvero la situazione politica è così ingarbugliata che non ci si capisce più niente? Non direi proprio. Basta semplicemente sfrondare le chiacchiere inutili e le interpretazioni faziose dai fatti e tutto è di una chiarezza mai vista. Sono mesi che Renzi gioca a carte scoperte, chi non ci vuole credere prende in giro sé stesso e chi lo ascolta, oppure è meglio che non si occupi di politica. Non confondiamo il destino dell’Italia con quello, oscuro, di Conte.

Tra maggio e luglio 2020 l’Europa vara il Recovery Plan. Ci sono 209 miliardi per la ripresa italiana. 82 sono a fondo perduto, gli altri 127 sono prestiti da restituire a medio/lunga scadenza con interessi vicini allo 0%.

La Commissione europea dà, sostanzialmente, tre indicazioni. Investire in progetti innovativi, soprattutto digitale, ambiente e sociale; fare sì che i progetti producano crescita economica, cioè reddito sufficiente sia per il benessere a breve degli europei, sia per ripagare più agevolmente il debito; adottare procedure di standard europeo per l’elaborazione e l’esecuzione dei progetti, che debbono essere strettamente finalizzati agli obbiettivi da dichiarare “ex ante” e con risultati rigorosamente verificabili ad ogni stato di avanzamento, che sarà monitorato dall’Unione prima di procedere ad ogni esborso. Una grande svolta per l’Europa, una opportunità irripetibile per l’Italia.

In luglio Renzi chiede a Conte di aprire, in agosto, una sessione straordinaria del Parlamento per definire, anche col concorso dell’opposizione, una visione unitaria dello sviluppo futuro dell’Italia e gli assi strategici lungo i quali perseguirla, individuando i progetti fondamentali. Silenzio del governo.

Dopo innumerevoli sollecitazioni di Renzi e giravolte dilatorie di Conte arriva il colpo di scena. Ai primi di dicembre, alle due di notte del giorno in cui è convocato il Consiglio dei Ministri, il PdC recapita ai membri del governo il testo di un emendamento alla legge di Bilancio, in quei giorni in discussione. Sono 126 pagine che contengono il Piano, mai discusso in precedenza nonostante le sollecitazioni. In più ci infila la proposta di istituire una Fondazione per la gestione dei Servizi di Sicurezza.

Quell’atto sancisce la mancanza di fiducia di Conte nei suoi stessi ministri e nelle forze politiche che lo appoggiano, che il PdC vorrebbe piegare, seduta stante, ad una sua gestione extraistituzionale delle risorse UE, alla quale Renzi, in Senato, dice categoricamente di no.

Italia Viva non avanza solo critiche, ma presenta le sue controdeduzioni indicando 61 punti da correggere che sintetizza in due lettere pubbliche a Conte e a Gualtieri. Siamo ancora in attesa, il Paese è in attesa, che Conte si risponda, anche se nelle interviste di questi giorni ribadisce di non voler cambiare nulla.

Su tutto questo si è innescata la solita campagna mediatica antirenziana. Lui parla di contenuti propositivi, Conte fa il pesce in barile, continua a perdere tempo e dice a Renzi che non bisogna perdere tempo. Renzi insiste per un confronto di merito, Conte sfugge e la grancassa mediatica ignora gli errori del piano Conte e non riferisce delle proposte di correzione avanzate da Italia Viva. Parlano di caccia alle poltrone mentre è chiaro che, non ascoltato, Renzi è pronto a uscire dal governo e dalla maggioranza.

Se hai un governo incapace ti restano due possibilità, o cerchi di cambiarlo prima che danneggi irreparabilmente il Paese, oppure stai fermo e lasci che l’Italia sia rovinata definitivamente da un piano Conte che difficilmente sarebbe accettato dall’UE e ammesso che lo fosse non ci sarebbe di alcun giovamento. Centinaia di miliardi sperperati per ottenere un 2,6% di Pil in più rispetto ad oggi. Deve cambiare il Piano!

Dunque è falso che Renzi non sia stato collaborativo col governo, avendo atteso cinque mesi di poter discutere il piano. E’ falso che cercasse poltrone, avendo fatto proposte chiare di contenuti utili al Paese. E’ falso che sia lui a decidere di far cadere il governo, ma è Conte che lo farà cadere con la sua insistenza irragionevole. Pensa di poter governare senza Italia Viva? Lo faccia, vorrà dire che l’Italia guadagnerà finalmente una alternativa democratica e riformista sia alla destra che ai disegni oscuri di Conte.

Alle elezioni anticipate non credo. Se ci si arrivasse sarà perché, come al solito, Conte avrà sbagliato i suoi calcoli. E’ più probabile, prima, che Conte si tolga di mezzo con le sue trame di Palazzo.

