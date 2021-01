Matteo Renzi: “Se Conte va sotto abbiamo varie soluzioni”

“Vedremo in Aula, mi sembra molto fiducioso sui numeri, altrimenti avrebbe usato un tono diverso” dice l’ex premier al Messaggero

Attacco a due punte. Matteo Renzi sulle colonne del Messaggero, Maria Elena Boschi su quelle della Repubblica. Destinatario Giuseppe Conte. Messaggio comune: il premier non ci vuole ascoltare, vedremo in Aula se ha i numeri, ma sta sbagliando.

“Conte ha detto che verrà in Parlamento. A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo. Ma se ha scelto di andare a contarsi in aula accettiamo la sfida. Peraltro lo ha fatto dal pulpito di una conferenza stampa mentre il Senato votava per la prima volta una legge di bilancio il 30 dicembre senza possibilità di cambiarla. Uno scandalo istituzionale. Peccato che Conte abbia preferito evitare l’Aula per inseguire l’ennesima diretta tv” dice Matteo Renzi al Messaggero. Dopo che il presidente del Consiglio lo ha sfidato alla verifica in Aula, l’ex premier dice che aspetta la convocazione del Senato, perché se il Governo durerà “dipende da Conte prima e dal Parlamento poi”. Ma aggiunge che “mi fa sorridere che chi è entrato in Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno finisca col dipendere dalle mosse di Clemente Mastella”. Tuttavia in Italia, spiega, “c’é un premier solo alla volta, oggi si chiama Conte. E lui mi sembra molto fiducioso sui numeri, altrimenti avrebbe usato un tono diverso in queste settimane. Se invece andrà sotto abbiamo varie soluzioni diverse che potranno essere valutate dal Parlamento e dal capo dello Stato. Anticipare adesso la posizione di Italia Viva sarebbe mancare di rispetto al Quirinale. La Costituzione dice che la legislatura va avanti finché ci sono i numeri in Parlamento, non finché lo dice Conte”.

Renzi insiste su un punto, quello dei Servizi. Conte gli ha risposto che è sua prerogativa e non intende delegarla. Il leader di Italia Viva gli fa notare che è quanto hanno fatto Berlusconi, D’Alema, Monti, Prodi. “Lui deve spiegare perché i suoi predecessori avevano uno stile che lui non rispetta”. E in tutto il mondo è così, aggiunge, facendo gli esempi di Obama e Trump.

“Abbiamo da mesi proposto a Conte di collaborare, io mi sono spesa personalmente perché lo conosco da un decennio, dal lavoro a Firenze. Ma il premier non ci risponde nel merito e usa toni definitivi, prefigurando uno scontro senza rete in Aula” dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un’intervista a Repubblica. Per il presidente Mattarella è tempo di costruttori, “condivido” dice Boschi, “e mi auguro davvero che sia condiviso da tutti. Dobbiamo decidere come spendere i soldi del Recovery Plan, serve una grande discussione politica. Ciascuno si assumerà il suo pezzetto di responsabilità”, risponde. “Noi abbiamo scritto due documenti. Uno è la lettera del senatore Renzi al presidente Conte. L’altro è un documento con decine di osservazioni dei parlamentari di Italia Viva al ministro Gualtieri. Aspettiamo le risposte. Nessuna minaccia, solo la richiesta di approfondire contenuti. Capisco che in tempi di populismo chiunque provi a fare politica sia deriso. Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono: non siamo alla ricerca di potere, portiamo idee e progetti”.

Ragazzi la fiducia non è una questione numerica ma di credibilità? Si è mai visto un premier cambiare da maggioranza a opposizione in corso d opera come fosse nulla? Voi grillini avete trascinato il paese nel fango e avete persino finanziato mafiosi ed evasori coi soldi di chi lavora e paga tasse onestamente!

Ora il marchese de sade, ad ora, può in effetti legittimamente continuare a far finta di nulla e guadagnare tempo. Ma se è così da un punto di vista formale, da un punto di vista della dignità politica (tenute conto delle dichiarazioni dei leader), ci sarebbero già tutte le condizioni per prendere atto che il governo è in crisi. Ma.I comuni mortali non capiscono perché quando si parla di soldi (recovery fund) e di poltrone (servizi segreti) ci si nasconde dietro le idee e i valori.Ma vista la sittuazione:Una persona seria non il marchese delle sarde, sarebbe già salita al Colle, per rimettere il suo mandato al capo dello stato!

Mi chiedo e chiedo soprattutto a chi di voi sostiene/ha sostenuto il Partito Democratico… ma davvero pensate di fare partire l’Italia con gente che fino a 5 anni fa vendeva noccioline allo Stadio o studiava all’Università della Vita?

Lasciate un secondo il mantra “meglio di Salvini anche il mio cane” (che chiude de facto ad altre possibili maggioranze) e pensate a cosa si potrebbe fare (davvero) con un piano lungimirante oltre ai bonus casa e bonus facciata e bonus bicicletta con quei soldi. Non so, io penserei all’antica, ad esempio un nuovo piano industriale: l’Italia eccelle(va) nel manufatturiero, nell’industria “fisica” piuttosto che nella finanza fatta di bit e future; ogni popolo ha la sua indole e noi abbiamo storicamente quella di fare cose e oggetti (meglio degli altri): guardate cosa eravamo fino ai primi anni ’90, uno stato con i suoi mille difetti ma ai primi posti per produzione e innovazione. una potenza regionale con mire anche globali. E i governi della prima Repubblica duravano tra i 9 mesi e i 2 anni al massimo; i partiti avevano pure i loro millemila difetti e i loro finanziamenti strani, ma erano fatti da gente notevole e preparata, non da peracottari e sguaiati manipolatori di social.

Ora cosa vogliamo essere da grandi? Che paese vogliamo essere nel 2100? Abbiamo un’idea di politica mediterranea che vada oltre alle mire bieche di questa Europa strabica (il pasticciaccio franco-guidato in Libia è l’emblema degli emblemi)? Possiamo sfruttare le politiche e le potenzialità della green-economy? Possiamo ambire a un posto di rilievo nell’arte e nella scienza (i nostri ricercatori con mezzi precari sono comunque in posizioni di tutto rilievo nel mondo)? Ecco secondo me l’attuale governo italiano non ha assultamente nessuna di queste idee in testa, ma solo la gestione (peraltro fatta relativamente male) di mascherine, poliziotti che controllano le feste nei social, bonus monopattini e poltroncine (ben pochi hanno un lavoro fuori dal parlamento)

Parole sante dice la Boschi, “e mi auguro davvero che sia condiviso da tutti. Dobbiamo decidere come spendere i soldi del Recovery Plan, serve una grande discussione politica. Ciascuno si assumerà il suo pezzetto di responsabilità”Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono: non siamo alla ricerca di potere, portiamo idee e progetti” “Noi abbiamo scritto due documenti. Uno è la lettera del senatore Renzi al presidente Conte. L’altro è un documento con decine di osservazioni dei parlamentari di Italia Viva al ministro Gualtieri. Aspettiamo le risposte. Nessuna minaccia, solo la richiesta di approfondire contenuti. Capisco che in tempi di populismo chiunque provi a fare politica sia deriso.” Formalmente rezie non è tenuto a spiegarle nulla.LA SPIEGAZIONE E TUTTA NEL INCOMPETENZA MARIUOLA DI C&C Tuttavia ha giaà chiarito le ragioni per cui è urgente mandare a casa questa banda di incapaci. Quanto alle soluzioni idem come sopra. Caso mai dovrà speigarsi con il capo dello stato… e in ogni caso ha tutto il diritto di scoprire le sue carte al momento che ritiene opportuno.

