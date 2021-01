Mi scuso per la lunghezza ma avrei qualche sassolino da togliermi dalle scarpe.

Gente ora, che si è conclusa con un accordo la trattativa tra Europa e UK, possiamo finalmente consentirci di spogliarsi de nostri panni di parte, per considerare l’aspetto politico, le difficoltà e attraversate dal governo britannico, prima non potevamo permettere che diventassero giustificazione per cedimenti a favore del brexit, già determinata, ma non compiutamente realizzata. Ora finalmente possiamo ragionarne, perché le relazioni saranno tra due entità politiche obbligate a relazioni normali.

Ora non vorrei essere equivocato, non ho eccessive simpatie per Boris Johnson, ma seguendo la politica da oltre mezzo secolo, cerco di darmi spiegazioni delle dinamiche presenti anche nel campo opposto, per capire, prevenire e utilizzare, le contraddizioni dell’altro campo. A mio avviso il populismo britannico ha goduto di lunghissima sospensione a mezz’aria, perché molte scelte erano precluse.

Ciò consente di affrancarsi (spero) dal tifo calcistico, per ragionare, se non si può fare meglio, come al bar sport, prima della prossima partita: su gli infortuni, le squalifiche dei giocatori, i problemi tra il mister – la squadra – proprietà, aiutano a capire come nel prossimo scontro (con la nostra squadra) chi l’allenatore può mettere in campo e di conseguenza, quale tattica probabilmente userà.

Noi costruiamo ipotesi, basandoci sulla speranza che le scelte siano fatte secondo logica da parte di un allenatore intelligente, perché se lo ritenessimo uno stupido come unico strumento avremmo solo la trottolina con sui lati aveva 1-X-2 che serviva ad affidare alla sorte cosa scrivere sulla schedina del totocalcio.

Fuori dalla metafora Johnson, non è uno stupido, lo dimostrato nel suo passato politico e a differenza dei suoi predecessori è andato in meta, tra l’altro se né conoscono le posizioni prebrexit, è giunto alla meta cavalcando un cavallo pazzo , che potendo, probabilmente non avrebbe scelto.

Non sono certo un esperto della politica britannica, ma non mi sembra che le scuderie sia dei Tory e dei Labour siano piene di purosangue, dalle narici frementi per il desiderio di correre, su un terreno pesante sul quale rischierebbero di fare la figura dei “brocchi”.

Con preoccupazione ho sentito anche amici che stimo lasciarsi andare a parole compiaciute rispetto ai seri problemi di smembramento del Regno Unito, che potrebbe essere sensibilmente meno unito.

Se la memoria non mi inganna, pochissimi anni fa la Spagna è stata ad un passo dalla guerra civile e per evitare quel passo è stato determinante la posizione dell’Europa Unita, che riaffermato di riconoscere l’integrità dei Paesi Membri.

“Bruxelles, abbiamo un problema”, anzi ne abbiamo alcuni (oltre alla pandemia e la crisi economica globale): siamo ancora un’entità troppo evanescente, che spende più parole che sufficienti fatti, sulla necessità d’integrazione di: politica estera, intelligence, e forze armate.

L’UK non più un Paese membro, abbiamo l’interesse che abbia un governo che si dimostri in grado di affrontare i suoi problemi nel modo migliore e più razionale.

Forse vale la pena ricordare 3 cose:

-la ragione sociale dei Conservatori è: Partito Conservatore e Unionista (in [inglese](https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese) Conservative and Unionist Party), forse sbagliando, io lo interpreto come determinazione a mantenere l’integrità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Norde il rapporto con il Commonwealth;

-l’esercito Inglese ha un rilavante ed ininterrotta esperienza sul campo, un avanzato armamento in ogni settore ( nucleare compreso) e un livello dei suoi corpi d’élite che non nulla da invidiare agli equivalenti: russi, cinesi, americani ed israeliani; inoltre vi è un precedente: la dichiarazione della guerra delle Falkland

– la Nato è stata in abbandono nel periodo Trump, ora si auspica abbia un’inversione di tendenza nell’era Biden, ma per ora è solo una speranza di cui mancano ancora (necessariamente) segnali che la confortino. Inoltre l’esperienza fin qui ha dimostrato la sua incapacità finora di evitare: tensioni scontri militari tra alleati vedi (Grecia -Turchia);

Per cui se domani gli Scozzesi bussassero alla porta dell’Europa che faremo per fronteggiare l’inevitabile contrarietà della meno unita UK?

Io sono sempre per la sola opzione “trattare” che tuttavia per risolvere la contraddizione ha bisogno di due condizioni, un interlocutore intelligente e pragmatico e un piano B (si vis pacem para bellum) il che non vuol dire, dare la parola alle armi, ma avere un argomento che rafforzi il nostro potere contrattuale. L’uso della forza è sempre dimostrazione di debolezza, ma qualora diventasse inevitabile usarla, occorre che chi tratta con noi sappia: che non abbiamo desiderio di usarla, ma se obbligati non avremo nemmeno paura di usarla.

Mi scuso per la lunghezza ma avevo qualche sassolino da togliermi dalle scarpe.

