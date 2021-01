Questo paese non è pronto, e forse mai lo sarà, per capire il profondo senso politico e la profonda visione di contenuti (perché di questo si tratta) di IV.

È più facile sostenere e perseguire idee e concetti apparentemente afferrabili.

Allora avanti con questi. Con Zinga&Co(nte).

I vostri, nostri, figli saranno autorizzati ad odiarci negli anni a venire.

«Gli abbiamo proposto da mesi di collaborare. Io stessa mi sono personalmente spesa molto per trovare un punto di equilibrio anche alla luce di un decennale rapporto con il premier, rapporto che risale ai tempi del lavoro a Firenze. Vedo però che Conte non risponde ai nostri documenti ma prefigura un confronto/scontro senza rete in aula: evidentemente pensa sia la strada migliore. È il premier, accettiamo la sua decisione».

Dovete (DOBIAMO ANCHE NOI SOSTENITIRE ELETTORI DI ITALIA VIVA) fare sul serio.Se Conte non prende nemmeno in considerazione le proposte di Italia Viva che sono più dettagliate delle sue,ebbene deve farne a meno di voi.Innanzitutto togliere dal governo i vs.rappresentanti ,poi quando andrà in parlamento non gli darete la fiducia visto che non vuole il vostro appoggio,e poi si vedrà cosa vogliono fare i 5 stelle con Conte e PD che continua a stare dietro le quinte.

PERCHE IL Conte non ha né le competenze né capacità di coordinamento.

Il Covid gli ha permesso di galleggiare, ora che bisogna tracciare la strada le sue doti emergono con chiarezza. L’emendamento salva suocero avrebbe dovuto aprire gli occhi anche alle persone meno attente.

Conte si comporta da arrogante autoritario anziché da statista autorevole. Morto un Papa se ne da un altro. «In Italia c`è solo un premier alla volta. Oggi si chiama Conte. E lui mi sembra molto fiducioso sui numeri, altrimenti avrebbe usato un tono diverso in queste settimane. Se invece andrà sotto, abbiamo varie soluzioni diverse che potranno essere valutate dal Parlamento e dal Capo dello Stato. Anticipare adesso la posizione di Italia Viva sarebbe mancare di rispetto al Quirinale. La Costituzione dice che la legislatura va avanti finché ci sono i numeri in Parlamento, non finché lo dice Conte».

Conte si comporta da arrogante autoritario anziché da statista autorevole. Morto un Papa se ne da un altro ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo