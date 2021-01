Sta occupando la scena politica non per le sue capacita’ ma per la pochezza di chi quegli spazi dovrebbe contendere. Parlo del PD in generale e in particolare di Zingaretti e degli altri dirigenti prostrati ai piedi di Conte. Una resa incondizionata senza precedenti.

Docile e accondiscendente, quasi servizievole con Dimaio e Salvini, determinato e intransigente con Renzi e lecchino con Zingaretti, questa è la metamorfosi dell’avvocato del popolo, che ora pensa di essere diventato il Pricipe assoluto…ma quale Principe??.. è stato pompato a dismisura non solo dalle pecorelle del PD.. anche dalla stampa che c’ha messo abbondantemente del suo..non avendo di meglio sulla piazza…cmq a me non è mai piaciuto e da quella poltrona sarà difficile scollarlo gli piace assai….solo Renzi ha la forza e il coraggio per provarci .. avanti così!

Il CONTE E: Inesistente e dietro le quinte prima, ora pretende il centro della ribalta, il cedevole ora è diventato risoluto, che non accetta compromessi e pensa che le sue idee salveranno il Paese. Tutto è partito da quel giudizio che maldestramente pronunciò Zingaretti: “Un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”, era esattamente dicembre del 2019.

Il Principe non credette ai suoi occhi quando, aprendo le pagine del Corriere, lesse la frase che lo incoronava come l’unico condottiero capace di sconfiggere il centrodestra. Più di tutti, turba quel “di tutte le forze”, che Zingaretti ha usato per omaggiare il Papa nero, non solo del PD e di LeU, ma anche di Italia Viva, visto che di fatto risiede nell’area dei progressisti. È stato un errore micidiale, uno di quelli dai quali non hai scampo e se poi i gregari di Zingaretti aggiungono che, qualora cadesse il Governo, l’alternativa sono le elezioni con una compagine formata dal PD, M5S e LeU, guidata dal salvatore della Patria, il gioco è fatto. La coalizione nata per scongiurare i pieni poteri del Papete, ora è si è trasformata in una gioiosa macchina da guerra, per sconfiggere il nemico giurato: Matteo Renzi. D’altronde se guardiamo indietro , con tutto quello che nel PD hanno fatto a Renzi, non ci dobbiamo meravigliare se il loro obiettivo è sempre quello di eliminato dalla scena politica.

Dal mio punto di vista:Il PD ha decretato la sua fine. Il trasformista raccoglierà’ ciò’ che resta del partito pusillanime.Speriamo che le anime ancora pensanti e riformiste della sinistra si sveglino in tempo e abbandonino quei quattro burocrati rimasti a dirigere un PD pressoché defunto

Il Conte si prepara a ripetere l’esibizione in parlamento di quando rinnegò Salvini da lui amato ed esaltato sino al gg prima: questo è il suo stile. Diversamente dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità! e andra cosi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo