La scelta lessicale la dice lunga sul processo di progressiva deresponsabilizzazione che caratterizza la gestione della cosa pubblica

L’inadeguatezza e l’incapacita portano ad affidare la “governance” a terzi piu’ o meno specialisti.Eventuali risultati positivi saranno merito di chi ha demandato (ma non governato) risultati non positivi sono esclusivo appannaggio dei tecnici.Mai come oggi si assiste alla fuga dalle responsbilità. Potete dire quello che volete ma siamo fortemente convinti che voi siete seduti dalla parte sbagliata della storia, una storia fatta di fallimenti e sconfitte.E se odiate così tanto Matteo Renzi è perchè questo giovane politico impertinente e colto vi ha messo di fronte al cadavere della vostra storia e vi agitate perchè ancora non riuscite a elaborare il lutto (e gestite il potere con cinismo salvo poi nei vostri salottini casalinghi o nelle vostre tristi sezioni alzare il pugno e cantare banidiera rossa come servisse a ridarvi verginità e forza).

Il solco fra governance e governo.

La Scuola filosofica , già nella prima metà del secolo scorso, invitava a prestare attenzione al linguaggio ordinario. Come affermava John L. Austin, bisognerebbe fare tesoro di “una raffinata consapevolezza delle parole per affinare la nostra percezione dei fenomeni”. Se, a questo, si aggiunge la nota concezione di Ludwig Wittgenstein, in base alla quale “il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio”, s’intuisce come riflettere sulle parole e sul loro uso sia utile per farsi un’idea più precisa di ciò che accade intorno a noi.

Il Presidente del Consiglio Conte e il suo staff hanno contribuito all’ulteriore diffondersi, nelle ultime settimane, dell’utilizzo istituzionale del termine governance. La crisi di governo potrebbe aprirsi proprio intorno alla governance del Recovery Plan, intesa come struttura amministrativa chiamata a gestire l’esecuzione dei progetti realizzabili grazie agli ingenti fondi europei.

L’uso di questo termine in tale frangente, come in tanti altri casi (governance globale, europea, della sanità, dell’università, degli enti locali, etc.), è soltanto l’ennesima prova della nostra subordinazione linguistica all’egemonia culturale anglo-americana? L’impressione è che tale uso sia, in realtà, rilevante a prescindere dalle nostre tendenze esterofile. Il suo campo semantico originario è quello aziendalistico (corporate governance), dove indicherebbe il metodo e la struttura organizzativa attraverso cui si gestisce l’impresa. Un’impresa non più pensata secondo il modello fordista (che mantiene l’idea del “padrone” che governa il processo di produzione) ma invece organizzata attraverso forme di parcellizzazione della proprietà (azionariato e finanziarizzazione) che conducono all’esigenza di co-gestire l’azienda senza che sia possibile individuare un unico responsabile delle decisioni assunte.

Ebbene, lo stigma aziendalistico pare resistere anche nell’uso politico e istituzionale odierno. Lo si comprende bene opponendo governance a governo. Perché, infatti, si parla di governance del Recovery Plan e non di governo? Perché si afferma lo stesso uso linguistico anche negli altri casi citati? A cosa allude, in fondo, un tale uso della parola governance? Il termine governo, nell’uso tradizionale, implica l’azione, individuale o collettiva, compiuta da chi è legittimato a dirigere assumendosi la relativa responsabilità. L’uso del temine governance, invece, negli esempi di cui si è fatto cenno, evoca una gestione impersonale di una struttura organizzativa che si aprirebbe ai potenziali soggetti interessati (stakeholders) favorendo, apparentemente, un’ampia partecipazione al processo decisionale. Proprio come accade per l’elefantiaca e ibrida architettura immaginata dalla Presidenza del Consiglio in relazione al Recovery Plan.

Il punto, però, è che gestire non equivale a governare. Gestire non comporta necessariamente, a differenza di governare, l’individuazione di una direzione verso cui condurre ciò che si governa. La gestione può anche consistere in una tecnica simile al surplace dei ciclisti, che sono in grado di rimanere fermi in equilibrio. Ma, soprattutto, la gestione impersonale, di cui si sente l’eco ogni qualvolta la parola governance è pronunciata nei contesti istituzionali odierni, non implica una chiara assunzione di responsabilità.

Il suo uso, insomma, ci consegna un significato chiaro. Pare rinviare alla gestione di un equilibrio di potere senza direzione politica e responsabilità, attraverso continue negoziazioni procedurali fra attori pubblici e privati. L’uso del termine governance, dunque, la dice lunga sul processo di progressiva deresponsabilizzazione che caratterizza ormai la gestione (non il governo) della cosa pubblica

