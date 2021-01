Basta accantonare i problemi sperando che qualcuno prima o poi li risolva per te. In particolare, in un momento cosi difficile per il Paese noi siamo preoccupati di non sprecare 200 miliardi. La nostra preoccupazione è solo su questo, non su giochi di palazzo. Su questo chiediamo risposte e siamo convinti di non essere i soli preoccupati di aver letto un documento inadeguato e superficiale

L’uscita di scena di Conte probabilmente permetterà la nascita di un governo che arrivera a fine legislatura,sempre che alcuni ministeri vengano affidati a persone di alto valore e competenza.

E di grazia cosa cambierebbero le elezioni?

Le persone in parlamento sarebbero in gran parte le stesse, i capi dei partiti pure.

Se si pensa che uscirebbe una maggioranza solida, si certo è possibile ma non è assolutamente certo dato che per affermarlo ci si basa solo sui sondaggi che sappiamo bene possono anche discostarsi dai risultati definitivi.

Il risultato delle urne potrebbe benissimo presentare una situazione simile a quella passata, dove aspettammo mesi per il nuovo governo.

E tutto questo durante una pandemia? Con un cavolo di piano economico da presentare nei prossimi mesi?

Ma siamo veramente così autolesionisti?

«In Italia c`è solo un premier alla volta. Oggi si chiama Conte. E lui mi sembra molto fiducioso sui numeri, altrimenti avrebbe usato un tono diverso in queste settimane. Poi:Se qualche parlamentare vorrà appoggiare il governo Conte perché convinto dalle parole del premier, bene. Mi fa sorridere che chi è entrato in Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno finisca col dipendere dalle mosse di Clemente Mastella. E lo dico con rispetto per Mastella, sia chiaro. Ma si chiama democrazia parlamentare e va bene così. Penso che il premier sia sicuro dei suoi conti, altrimenti avrebbe scelto la strada del confronto politico prima di andare in aula. Invece ho letto come lei le sue parole sulla sfida in Parlamento e quindi adesso aspetto rispettosamente la convocazione del Senato.

Se invece andrà sotto, abbiamo varie soluzioni diverse che potranno essere valutate dal Parlamento e dal Capo dello Stato. Anticipare adesso la posizione di Italia Viva sarebbe mancare di rispetto al Quirinale. La Costituzione dice che la legislatura va avanti finché ci sono i numeri in Parlamento, non finché lo dice Conte».ITALIA VIVA chiede solo serietà. Qui c`è un Paese da ricostruire, abbiamo una piccola finestra temporale in cui possiamo spendere trecento miliardi. Possiamo discuterne o deviamo solo dire Sì a documenti impresentabili? Perché se servono gli schiaccia-tasti facciano senza di noi. Se serve gente che studia i contenuti, invece, ITALIA VIVA CE’. Questa è la differenza tra populismo e politica.

Aggiungo solo una cosa, che ritengo sommamente grave, la più grave, perché è l’affronto all’umana intelligenza, alla dialettica, alla negoziazione, se vuoi all’idea di democrazia: tutto questo perché quella stessa sinistra si rifiuta di affermare che il confronto va fatto nel merito, sulle idee, e che quelle idee sono pure un buon punto di partenza e di arrivo, se non se ne producono di migliori e quelle quindi sono le migliori. Ecco: con uno storytelling che viene da lontano, raccontato ogni giorno da Travaglio e dai suoi vassalli, ( dico Travaglio, o “della bassezza”) essi han deformato tutta la politica degli ultimi anni in uno scontro macchiavellico di potere fra la povera sinistra e un avido infiltrato che di tutto si serve per il potere lasciando merda ovunque egli passi. È l’ennesima mistificazione che la sinistra si racconta per consolarsi. E le idee nemmeno si commentano, e così la democrazia, l’intelligenza, la socialità, la società, muore

