Maria Elena Boschi scommette che non si andrà al voto. E spiega perché

«In Italia c`è solo un premier alla volta. Oggi si chiama Conte. E lui mi sembra molto fiducioso sui numeri, altrimenti avrebbe usato un tono diverso in queste settimane. Se invece andrà sotto, abbiamo varie soluzioni diverse che potranno essere valutate dal Parlamento e dal Capo dello Stato. Anticipare adesso la posizione di Italia Viva sarebbe mancare di rispetto al Quirinale. La Costituzione dice che la legislatura va avanti finché ci sono i numeri in Parlamento, non finché lo dice Conte».

No, non si andrà al voto afferma Maria Elena Boschi in un’intervista a Repubblica. Ed elenca i motivi. Il Pd non ne ha alcuna convenienza, secondo la capogruppo di Italia Viva alla Camera. “In uno schema in cui il Pd si schiaccia sui grillini a livello nazionale, magari appoggiando ginia Raggi a Roma e Fico a Napoli, noi avremmo uno spazio politico enorme”.

“Una eventuale lista Conte – aggiunge – toglie molto al Pd e ai 5s. Mentre se Conte guidasse il movimento di Grillo, perderebbe larga parte del suo appeal”.Conclude la Boschi: “Come giustificherebbero il fatto di regalare a Salvini e Meloni i prossimi cinque anni, il Recovery Plan e il Quirinale?”.

Noi di ITALIA VIVA chiedo solo serietà. Qui c`è un Paese da ricostruire, abbiamo una piccola finestra temporale in cui possiamo spendere trecento miliardi. Posso discuterne o devo solo dire Sì a documenti impresentabili? Perché se servono gli schiaccia-tasti facciano senza di noi. Se serve gente che studia i contenuti, invece, ci siamo. Questa è la differenza tra populismo e politica.

