SPERIAMO SI REALIZZI ALLA SVELTA L’ITALIA STA’ SOFFRENDO TROPPO PER QUESTI INCAPACI

Diversi giornalai sempre I soliti quelli inluminano le menti deboli Italiche scrivono oggi nei loro articoli,punti di vista che non mi sono piaciuti, ma da questi esseri immondi cosa vuoi aspettarti. Io mi inludo che se ne ravvedano delle falsità che divulgano ma è pura illusione. Leggo nei loro articoli, a proposito di Italia Viva :”Un partito che gioca con la crisi in piena pandemia, con contrasti così esasperati da rendere quasi impossibile una via d’uscita.” Ma cari giornalai, Italia Viva non gioca con la crisi, sta cercando con tutte le proprie forze di salvare il Paese da questi predatori e i toni esasperati riflettono l’esasperazione a cui ci hanno portato le spregiudicate furbate del pdc che si è permesso di nascondere nella legge di bilancio il recovery plan, inviato nottetempo il giorno prima della votazione. Giusta e corretta l’esasperazione, di fronte ad un pdc che, insistendo nelle furbate, ha inviato il giorno prima del voto una legge di bilancio oscena che nessun parlamentare ha potuto discutere e forse neanche leggere, una legge di bilancio che ha dimenticato di prorogare la sospensione delle cartelle esattoriali, che ha dimenticato gli 80 euro, ora 100. Una legge di bilancio piena di tasse e rincari e zeppa di elemosine chiamati bonus. Tutto giusto l’invito a non sprecare tempo, ditelo a chi arriva proditoriamente sempre all’ultimo minuto. Giusto costruire, ditelo a chi da quando è entrato in Parlamento ha solo demolito, ha solo detto NO a qualsiasi opportunità di crescita, a cominciare dal NO alle Olimpiadi. Ditelo, abbiate il coraggio di dirlo e senza metafore. Ditelo a chiare lettere che i servizi dell’intelligence, non si possono dare in mano a chi secreta tutto, a chi nasconde i documenti, a chi non da modo al Parlamento di esercitare i propri diritti/doveri nella promulgazione delle leggi votate sempre al buio e all’ultimo istante, ditelo a chi non ha mai mostrato alcun rispetto delle Istituzioni. Ma ditelo a chiare lettere non in politichese. Imparate da Matteo RENZI a parlare chiaro, e se vi sembrano toni esasperati ebbene lo sono perché la situazione è esasperata, proprio perché che ha ragione lo dite fra voi, di nascosto. Ditemi oltre quello documentato sopra.

Chi può spendere i fondi stanziati senza rendicontare?

Chi può assumere personale senza la selezione pubblica?

Chi può acquistare beni e servizi senza bandi pubblici?

Chi può secretare ogni atto rendendolo sensibile?

La Fondazione per la cyber security.

Capite perché ci tiene tanto il nostro presidente Conte? A gestire tutto ciò di nascosto e tra compari. Per poi presentare tutto a cose fatte e senza documentazione e discussione. Questa:È siate onesti cari giornalai, non è democrazia e dittatura. E voi contrastate chi la denuncia. Che dirvi Bravi! Ma andate a fanculo. Il bene per l’ Italia lo fa Italia Viva. Voi fate il bene di chi ci riporta nel famoso ventennio.

