Il Movimento 5 Stelle non ha alcuna idea di dove andare.

Un’anima indistinta e un’ambiguità irrisolta su tutte le questioni più importanti. Strategia che ha portato voti ma avvicina al redde rationem.

Beh, “il partito degli onesti” come programma elettorale non é un granché. Alla fine il gruppo anarchico é fallito, non é riuscito ad organizzarsi; Adesso la fase 2 sarà dei vari Dibba, puro stile ideal/sinistroide, abbaiare su presunti “principi” e non concludere un tubo.

Dal mio punto di vista, il M5S sa dove andare: va dove ti porta il cuore (lo scrittore diceva) o meglio va dove ti porta il portafoglio (dico modestamente, certo di sbagliare, anzi contento se sbagliassi).….che il m5s non sapesse dove andare era cosa già insita nel suo DNA ed il “dibattersi” alla ricerca di quello che sembrava, nei vari momenti, giusto ed opportuno lo sta ampiamente a dimostrare !! Una cosa però è altrettanto chiara fra quella gente: il fatto di NON POTERSI scindere !!..Malgrado ogni tanto le agitazioni interne lo possano far pensare, il M5s non si scinderà mai: i padri fondatori sanno benissimo che o il Mov resta così com’è, nel suo eterno essere qualcosa e manifestare i suo contrario, oppure semplicemente NON E’ !! …In fondo, pensandoci bene, in cosa si potrebbe dividere il Mov ? In ogni caso ciascuna delle componenti somiglierebbe troppo a QUALCOSA di già esistente per poter giustificare una propria identità originale !!…Meglio pertanto restare così nel LIMBO….lasciando sempre da intendere che “qualcosa” potrà uscirne…prima o poi

Si parla e si straparla di quello che dovrebbero fare, ma, dal mio punto di vista, prima dell’estate, assisteremo allo sciamare delle api: ognuno cercherà un nuovo alveare. Chi lo troverà cercherà di fare l’ape operaia, mentre chi non lo troverà diventerà un purista del movimento, che a quel punto non esisterà più.

Grillo si vergognerà, dal mio punto di vista già si vergogna, di aver messo su un movimento che altro non sarà che, sempre dal mio punto di vista, un brulicar di aspidi. Come diceva frate indovino.” Vermi che immondi strisciano in mezzo al brulicame scegliendo a grasso pascolo il fango ed il letame,”

PS non è chiaro se Raggi a Roma abbia lasciato risultati positivi, è difficile risistemare qualche cosa dopo 30 anni di sfascio. Forse se non si trova di meglio, si potrebbe darle un’altro mandato, ma le regole del movimento lo vietano, quindi non appena hai imparato qualche cosa devi andare a casa e lasciare posto ad un altro incompetente,se questo è progresso.

