Crisi di governo Renzi – Ultime News. Secondo il “Corriere della Sera” sono 5 gli scenari possibili dopo l’affondo del leader di Italia Viva contro il premier Giuseppe Conte sul fronte Recovery Plan. Il contesto più plausibile è quello che vede le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. In tal senso si possono citare le parole dell’ex presidente del Consiglio che ha concesso un’intervista proprio al “Corriere”: «Le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto sono persone serie. Stanno al governo perché hanno delle idee, non per vanagloria. Se queste idee non piacciono, noi non siamo come gli altri: le poltrone le lasciamo. Capisco che in tempi di populismo ciò suoni stravagante, ma si può fare politica anche senza incarichi istituzionali. Oggi tocca al premier decidere se ciò che abbiamo detto su vaccini, Mes, cantieri da sbloccare, scuola e cultura, è degno di nota oppure no», ha detto Renzi.

Crisi di governo Renzi: «Tutti sanno che non ci saranno le elezioni», gli scenari possibili ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo