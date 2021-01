Direi che si prospetta una vittoria politica per Renzi. E per l’Italia.

Il Conte 2 non c’è più.Tre giorni di tempo per il “Lodo Bettini” su programma e riassetto. Renzi pronto al ritiro dei ministri il 6/1. Alternativa Conte ter o nuovo Governo. Non si vota, la legislatura continua, per pandemia.

De Angelis si chiede: “tutto questo casino per le poltrone?”, evidentemente il vicedirettore non si legge. Basta andare al quarto paragrafo del suo post: “Il ‘lodo’ prevede (…) un’ulteriore revisione del Recovery, diminuendo le voci di spesa e aumentando le risorse in investimenti (…), un parziale, non totale, utilizzo del Mes per la spesa sanitaria da destinare all’emergenza (…), la famosa delega ai Servizi (…), il “riassetto” della squadra di governo.

Bettini dunque pensa che quelle di Renzi siano richieste meritevoli di attenzione, il che gli fa onore, e credo che specialmente i primi due punti siano in linea con la migliore proiezione europea della politica italiana e le richieste stesse di Mattarella.

Quella dell’ex Coordinatore PD è certamente una risposta ancora insufficiente, ma almeno sembra l’inizio di una politica che guardi al futuro, oltre la palude delle mance.

E’ incredibile che nel centro sinistra si debba minacciare una crisi di governo per ottenere queste cose!

Renzi potrà anche esservi antipatico,ma è uno dei pochi cavalli di razza politici che abbiamo.Una su tutte : ha saputo mettere al Quirinale un saggio galantuomo come Mattarella,che ora tutti dicono di stimare,perfino Berlusconi, che all’epoca lo bocciò,facendo saltare il patto del Nazareno.MI fermo qua cari tesori della mamma, vedrete che adesso tutti si buttano a pesce in questi giochi cattivi.Ma in verità vi dico: prima che il carnevale inizi anche voi applaudirete a ciò che uscirà da questa storia.

E INNUTILE INERVOSIRSI CARI INCOMPETENTI DENIGRATORI: Si profila una bella vittoria politica per Renzi.Tutti sanno che alle elezioni stravicerebbe la destra e dei minori posti disponibili in parlamento pochissimi andrebbero ai Grullini.Dopo un paio di giorni di Conte non si ricordera’ piu’ nessuno, a parte il momento in cui si insediera’ la commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia.

Direi che si prospetta una vittoria politica per Renzi. E per l’Italia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo