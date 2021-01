FORZA RENZI! NON ARRENDERTI DI FRONTE A QUESTI GRILLINI INCAPACI E PRESUNTUOSI. NON PERMETTERE LORO DI DISTRUGGERE IL PAESE ED IL FUTURO DELLE PROSSIME GENERAZIONI.

NOI NON CI FAREMO GOVERNARE DA GRILLO/CASALEGGIO, TRAMITE CONTE E I 5s!!!!

“Piano sanitario insufficiente, subito ristori”

Italia Viva contro Conte e Fatto Quotidiano: “Cittadini stanchi di stare a casa, zero risposte dal Governo”

Redazione — 3 Gennaio 2021

Continuano le tensioni nella maggioranza di Governo. L’ultimo attacco al premier Conte arriva dalla ministra di Italia Viva Teresa Bellanova nel corso di una riunione in programma domenica mattina, 3 gennaio, a palazzo Chigi.

Bellanova si scaglia contro la nuova ‘linea’ dell’Esecutivo che avrebbe intenzione di abbassare l’indice Rt per giustificare nuove restrizioni per evitare una terza ondata di contagi. “Ancora una volta di più – avrebbe detto la ministra delle politiche agricole alimentari e forestali nel corso del vertice di questa mattina – verifichiamo l’insufficienza del sistema sanitario, sancita dalla necessità di far scattare le Regioni arancioni o rosse con soglie di Rt più basse di quanto indicato in precedenza per evitare ulteriori criticità. E si verifica l’insufficienza e la poca chiarezza sul Piano vaccinale. Se si vuole uscire da questo stallo dando un messaggio chiaro ai cittadini c’è un solo modo: continuare puntuale tracciamento e far chiarezza sul piano vaccinale. Il solo messaggio restate in casa è evidente che psicologicamente ed economicamente ai cittadini non basta più. A fronte di un sacrificio che chiediamo alle persone, dobbiamo dare certezze. E io per i dati che leggo, ancora ne vedo poche”.

Italia Viva contro Conte e Fatto Quotidiano: “Cittadini stanchi di stare a casa, zero risposte dal Governo” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo