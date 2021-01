PERSEVERARE È DIABOLICO! Ma stavolta “ha stato Renzi” non funzionerà.

Se ci fosse stata la possibilità di esaminare un piano dei vaccini in Parlamento, come era stato chiesto da Italia Viva e assicurato da Conte e Arcuri con le solite promesse “a vacante”, avremmo tutti saputo di più sul nostro destino che dipende dalla capacità o meno di utilizzare al meglio questa opportunità.

Si ripete lo stesso schema di gioco del piano Next Generation EU, incompetenza, incapacità di programmare, improvvisazione, scelte politiche sbagliate e tante chiacchiere.

Così ci tocca fare due conti da soli, tanto per capire la dimensione del problema e verificare se sia credibile o no l’obbiettivo dichiarato di vaccinare almeno il 70% degli italiani in tempo per la ripresa di settembre.

Il conto è facile da fare. Per farcela dovremmo vaccinare 169mila persone al giorno e per due volte, 21 giorni dopo la prima.

Vale a dire che se il 1 gennaio avessimo cominciato a pieno regime, già il 21 prossimo dovevamo essere pronti a vaccinare 338mila persone al giorno, con l’ultima tranche di 169mila dal 1 al 21 settembre. Vi sembra possibile?

Siamo al 3 gennaio e dal 27 dicembre abbiamo vaccinato circa 70mila italiani. Siamo già sotto di 1.282.000 non vaccinati rispetto a quell’obbiettivo. E ogni giorno lo scostamento aumenta facendo slittare la fine del tunnel. Se si continua così la primula di Arcuri sarà quella della primavera 2022, se va bene.

Le difficoltà sono grandi. Mancano migliaia di vaccinatori, sono ancora in fase di espletamento le procedure di reclutamento iniziate in ritardo, servirebbero migliaia di strutture dedicate, non ancora tutte individuate ed attrezzate.

Si chiede un miracolo? No! Italia Viva chiedeva, sette mesi fa, di utilizzare i fondi del MES per potenziare al più presto le strutture territoriali che oggi sarebbero tornate utili, ma Conte ha detto di no senza dare spiegazioni valide. Zitti e mosca, chi critica è un irresponsabile.

Il rifiuto del MES è stato l’inaugurazione del metodo Conte dalla scorsa primavera. Chi critica fa solo polemica e ci fa perdere tempo. Una provocazione continua, mentre lui pesta l’acqua nel mortaio.

Poi è toccato al Next Generation EU, stesso metodo da incapaci e arroganti, solo moltiplicato per 100 difronte all’allarme, prima, e alla denuncia, poi, lanciata da Renzi. Che non ha solo indicato puntualmente gli errori marchiani del piano Conte, ma ha indicato ben 61 punti di correzione da dare.

Per uno come Conte è certo più facile demonizzare Renzi, tra gli applausi del pubblico pagante con la salute e il malessere economico e sociale degli altri, piuttosto che governare una fase così complessa della quale non è all’altezza.

Si chiede un miracolo? No! Semplicemente di dire agli italiani la verità. Sui vaccini come sul Next Generation EU Conte e la sua corte di infeudati ci stanno portando a sbattere in modo inesorabile. Questo è il pericolo più grande. Chi non lo vede ne è responsabile come chi lo vede, ma sta zitto e lascia fare per un bieco calcolo politico.

Ma stavolta “ha stato Renzi” non funzionerà.

