Travaglio conia il primo modo di dire del 2021, contro la Deputata Maria Elena Boschii.“avere la faccia come la Boschi” Lancia un appello agli elettori PD .

I VERI “TRANSFUGHI” / APPELLO AGLI ELETTORI PD

Se avete votato per un parlamentare passato a Italia Viva, scrivetegli per dire cosa ne pensate se sostiene la sfiducia a Conte. Noi pubblicheremo il vostro messaggio.

Solidarietà a

Maria Elena Boschi. Niente che a vedere con l’informazione e il giornalismo quella di Travaglio è diventata una fissazione. Tutta la nostra solidarieta per le inaccettabili parole partorite dal pluricondannato #TRAVAGLIO , condannato, con sentenze non tutte in giudicato, ma tutte per #diffamazione dal Tribunale di Roma, nel 2000, a risarcire £. 79.000.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2004 a risarcire €. 85.000 e spese, ridotta in appello ad €. 15.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2005, ad €. 12.000 e spese;

dal Tribunale di Torino, nel 2008, ad €. 26,000;

dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad €. 12.000 e spese;

dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad 8 mesi di reclusione ed €. 100 di multa; condanna ridotta in Appello a €. 1.000 di multa (mentre in sede civile era stato condannato ad €. 20.000). Il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile, e Travaglio ricorse alla Corte Europea, che confermò, nel 2017, l’esistenza della diffamazione, in quanto il pezzo era “… fuorviante …”.

dalla Cassazione, nel 2009, ad €. 5.000 per diffamazione;

dal Tribunale di Marsala nel 2010, ad €. 15.000;

dal Tribunale di Torino, nel 2010, ad €. 16.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2017;

dal Tribunale di Roma, nel 2018, ad €. 30.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2018, con provvisionale di €. 150.000,00;

dal Tribunale di Firenze, nel 2018, ad €. 95.000;

dal Tribunale di Firenze, nel 2018 ad €. 50.000.

Andrebbero poi aggiunti, un processo dal quale scampò la condanna per essersi pubblicamente scusato con la parte offesa, che ritenutasi soddisfatta, rimise la querela, e soprattutto una d’appello che, sebbene avesse confermato la condanna di primo grado, riducendo solo la pena, il 4.01.2010 … depositava la motivazione fuori termine, l’8.01.2011, e cioè 1 anno dopo, invece che entro i 60 giorni indicati, quando il reato era ormai PRESCRITTO (pensate un po’, proprio a lui che accusa gli altri di aver usufruito della prescrizione, è capitato di esser suo malgrado prescritto!).

