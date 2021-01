E Innutile scandalizzarsi. Matteo Renzi è il motore della vita politica italiana..

MATTEO ADESSO… Finalmente un po’ di politica che infonde sicurezza.Una cosa è chiara: CONTE non ha risposto alle obiezioni poste da Italia VivaConte e Co. non avevano nemmeno letto il Recovery Plan Conte dovrebbe convocare Italia Viva il 6 gennaio.

Chi può spendere i fondi stanziati senza rendicontare?

Chi può assumere personale senza la selezione pubblica?

Chi può acquistare beni e servizi senza bandi pubblici?

Chi può secretare ogni atto classificandolo sensibile?

Chi può agire in assoluta autonomia senza dover rispondere a nessuno, se non al PdC?

Risposta:

la Fondazione per la Cyber security che vorrebbe Conte.

A parte la forma giuridica, che gli permetterebbe di sfuggire ad ogni forma di controllo ed opererebbe in totale segretezza, il Direttore avrebbe un potere illimitato e potrebbe travalicare i suoi compiti e con scusa della sicurezza informatica, potrebbe intercettare le conversazioni, le mail e visionare documenti privati di chicchessia. Insomma, una struttura con poteri enormi, che non ha nemmeno la CIA. Nessuno ha sentiti l’esigenza di averla, tranne Conte, anche perché nel 2019, con un Decreto del Presidente del Consiglio Ministri, è stato costituito il CSIRT (Computer Security Incident Response Team), organo unico e centrale per la gestione delle minacce cyber, posto sotto il controllo del DIS (Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza). Conte ha avuto la sfrontatezza di inserire la norma nel Decreto omnibus e bene ha fatto Renzi a sventare una mostruosità, che solo la mente contorta di Conte poteva partorire. Eppure Renzi, agli occhi di tutti, è un irresponsabile che vuole far cadere il Governo, purtroppo in questo Paese così van le cose..

Questi sono i rischi che corriamo dando via libera a Conte.Sottovalutarli,per il momento storico,non è una giustificazione accettabile..

