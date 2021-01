LA MIA VERSIONE SCUP: PER IL CIAO CIAO CONTE

Io credo che la parabola politica di Giuseppi volga anzi sia al termine.

E non penso che il PD e il M5S siano disposti ad andare al voto pur di difenderlo. Possiamo riconoscergli il merito di aver imparato in fretta a barcamenarsi nel mare in tempesta della politica, ma è pur sempre un mediocre avvocato ed un ancor più mediocre politico.

Uno che era al posto giusto nel momento giusto, e per il quale il culo sopravanza, e di molto, qualunque merito.

Quindi che si fa?

Forse è il caso che facciamo un tagliando super alla compagine di governo.

Anch’io, come tutti, mi sono lasciato suggestionare dall’idea che Draghi ci potesse salvare.

Credo tuttavia che Draghi sarebbe disponibile a governare, solo a capo di un governo istituzionale, con il consenso pressoché unanime.

Ma questa eventuale soluzione non mi convince a fondo.

Preferisco una soluzione “politica” e con una maggioranza progressista ben definita.

Ora, siccome alle ultime elezioni politiche il partito di maggioranza relativa è stato il M5S, ritengo sia legittimo che il movimento indichi il nuovo Presidente del Consiglio, purchè non sia quello vecchio, l’Avvocato trasformista, che ha fatto male nel primo tempo e altrettanto male nel secondo.

Dio non voglia che gli facciamo fare anche i supplementari.

Ci porterebbe di filato ai rigori.

Pertanto, penso che ci sia lo spazio per fare un governo ancora più politico dell’attuale.

Non DI MAIO perpiacere ma qualche personaggio preparato e competente per le mansione che deve svolgere, lo so nel giro della setta e difficile trovarne uno che potrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio,certo affiancato da Zingaretti come vice essendo il segretario del secondo partito uscito dalle urne, e da Renzi agli Esteri. Speranza, per Leu potrebbe stare alla Sanità, dove ha fatto benino meno meno.Poi! Visto che Draghi lo salvaguardiamo per la Presidenza della Repubblica, potremmo fare COTTARELLI o CALENDA ministro al NEU, in modo che gestisca, in stretto ambito parlamentare, le risorse europee di rilancio dell’economia.

Quanto al NEU, mi sembra che le valutazioni di Italia Viva siano più che adeguate: il programma europeo è un programma straordinario.

Non bisogna inserire in quel piano i programmi italiani già previsti, con la scusa di limitare il debito.

Il programma Recovery Fund, ed anche l’eventuale MES, potrebbero finire in un percorso di gestione del debito, centralizzati a livello dell’UNIONE EUROPEA, ed in qualche modo scorporati dal debito sovrano italiano. Abbiamo il tempo e le capacità per IMPRIMERE UNA SVOLTA DECISIVA al paese.

Possiamo ancora rimettere a posto l’ITALIA: gestendo le vaccinazioni, senza Arcuri e gestendo i fondi europei, senza Conte.

Grazie, ma quando il gioco si fa duro, i duri devono scendere in campo.

