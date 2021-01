Ma vi sembra il caso di parlare di politica in mezzo a tutto il caos della pandemia?

Risposta.Qualche coglione, come chi ha detto questa idiozia, c’è sempre in Italia! Sicuramente fanno parte cella SETTA GRULLINA, Basta sentire cosa dice il loro più qualificato esponente politici dal nome GIGINO DI MAIO,CHE SOSTIENE. E UNA FOLLIA: mancanza di buon senso, assennatezza e prudenza. Di Maio dice: ” mettere in discussione Conte e’ folle”.

CARO SETTARO E Ministro Di Maio, ricorda quali provvedimenti ha varato il Governo Conte I appena insediato? No? Glie li riassumo.

1)Revoca del BONUS CULTURA per i diciottenni; 2)REI (Reddito di inclusione) sostituito dal Rdc (Reddito di cittadinanza); 3) ITALIA SICURA (Piano per la messa in sicurezza del territorio), cancellato; 4) PIANO PERIFERIE, cancellato.; 5) INDUSTRIA 4.0 cancellato, poi ripreso, per necessita’, dall’attuale Governo; 5) APE SOCIAL, sospeso.

Il resto lo lascio alla sua ”fervida” immaginazione.

“Proprio perché c’è il caos serve la politica. L’idea che nei momenti di difficoltà la politica vada messa da parte è tipica dei populisti di destra e di sinistra. Capire come si spendono i soldi dei nostri figli, come si investe sulla sanità, come si creano posti di lavoro anziché sussidi richiede politica, non populismo.” #MatteoRenzi

BRAVO RENZI! Trovatene un altro come Renzi in Italia non ce la farete di sicuro e forse neanche nel resto del mondo.

E RIPRENDO CIO CHE HO SCRITTO SOPRA.Qualche coglione, come chi ha detto questa idiozia, c’è sempre in Italia! E AGGIUNGO!

Quando si dice:pretendere di galleggiare ,tirare a campare mettendo una pezza di qua ,una di la,foraggiando alcuni ,beneficiando altri tanto per far vedere che questi soldi cerchi di spenderli ,non è che fai un bene al paese .Saper programmare per tempo,individuare aree di intervento da finanziare subito,da attivare immediatamente ,come sanità ,infrastrutture ,tipo fornire di alta velocità il sud da renderlo funzionale e rapidi da raggiungere.Sbloccare e velocizzare cantieri fermi per troppa burocrazia ,investire su cultura e scuole ,su vere riforme della magistratura da renderla meno politicizzata e più utile ai cittadini,investire sul turismo e su strutture e siti archeologici da poter attrarre più turisti di altri paesi,completare strade e autostrade da evitare continui disagi agli utenti.Invece dai più alti scranni dell’incompetenza governativa e dei maggiori partiti politici della coalizione,invece di appoggiare una vera gabina di regia collettiva a scrivere un vero piano strategico e finanziario per il bene del paese in Europa ,sfogano la loro inettitudine su colui che è in grado di saper gestire questa crisi e di poterla programmare,con la solita inutile solfa ,del dire che Renzi è un irresponsabile a chiedere insistentemente le cose giuste ricattando il governo.Ditemi voi se anche volendo essere buoni e bravi,con quale coraggio dovremmo ancora restare in questa maggioranza di sfigati,incompetenti e galleggiati seriali,per fare le belle statuine come loro?Se vogliamo davvero superare questa crisi pandemica ,sociale e economica,bisogna chiamare persone al di sopra di queste cornacchie inesperte catastrofiche e incompetenti ,che ci possano guidare fuori da questo bailamme .Chissà se Mattarella e Renzi ,abbiano qualche giolli da scoprire,lo verificheremo a giorni.

