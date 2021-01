Porca zozza questo è parlare chiaro ,, VAFFANCULO Conte te e tutta la tua schiera di deficenti Bravo il nostro Renzi

Ho visto e sentito RENZI . UN GIGANTE DELLLA POLITICA UN GRANDISSIMO LEADER UN GRANDISSIMO POLITICO INTELLIGENZA E COMPETENZA . FORZA MATTEO RENZI.E Innutile scandalizzarsi. Matteo Renzi è il motore della vita politica italiana…

L’ultimo giorno dell’anno l’avvocato Conte ha disertato il Senato dove stavamo discutendo una legge di Bilancio da approvare in 24 ore, senza possibilità di fare emendamenti pena l’esercizio provvisorio. Siamo stati costretti a questo scandalo dai ritardi dell’esecutivo e tutto il Senato ha espresso il proprio rammarico per la mortificazione del Parlamento. In quel momento il presidente anziché venire in Aula a scusarsi, ha scelto di fare una conferenza stampa senza aspettare nemmeno per garbo che i senatori finissero il lavori. E in quella conferenza stampa ironia della sorte — Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Lo aspettiamo al Senato, allora, che posso dire di più?

Noi vogliamo mettere tutte le forze politiche davanti al passaggio storico che stiamo vivendo: il Recovery plan è l’ultima chance per l’Italia, una finestra che ci permetterà per poco tempo di investire sul futuro dei nostri figli. Questo piano era stato scritto in fretta, senza condivisione, e con cifre assurde: lei pensi che per “giovani e occupazione” c’erano per i prossimi sei anni meno soldi di quanto sta in questa legge di Bilancio per il cashback. Ma che follia è? Un documento che persino alcuni ministri non hanno letto. Penso che sia serio chiedere competenza. Matteo Renzi

Matteo Renzi a Quarta Repubblica: “La gente non vuole gli estremismi”

Intervenendo a Quarta Repubblica Matteo Renzi parla delle misure necessarie per il Paese, tra cui investimenti pubblici per 120 miliardi di euro.

Ospite del programma televisivo Quarta Repubblica, Matteo Renzi ha presentato la sua personale ricetta per far ripartire il Paese a cominciare da un grande piano di investimenti pubblici più volte rappresentato dal suo slogan del momento “Italia Shock”. Il leader di Italia Viva ha inoltre attaccato alcune misure del precedente governo giallo-verde, come la salviniana Quota 100 ed il reddito di cittadinanza del M5s.

Matteo Renzi a Quarta Repubblica

Inserendosi nel discorso sull’emergenza maltempo attualmente in corso, Matteo Renzi ha parlato dei soldi necessari per salvaguardare l’Italia dal dissesto idrogeologico: “Siamo stati per un anno e mezzo a discutere di qualche centinaio di migranti quando il problema vero è la situazione del nostro territorio. I soldi per rimettere a posto l’Italia ci sono: 120 miliardi di cui 25 sul dissesto idrogeologico”. Renzi prevede inoltre di spendere i restanti 95 miliardi per realizzare le infrastrutture necessarie al Paese come strade, ferrovie, aeroporti e scuole.Nel salotto di Nicola Porro, l’ex Premier ha poi puntato il dito contro due celebri provvedimenti del precedente esecutivo, Quota 100 e il reddito di cittadinanza, accusati di essere solo un costo per le future generazioni: “Salvini non ha tolto la legge Fornero: con Quota 100 ha permesso ad alcune persone di andare in pensione un anno e mezzo prima. Ma con quale costo, specie per le giovani generazioni? Insieme al reddito di cittadinanza sono misure che non portano crescita“.

Le elezioni in Emilia Romagna

In conclusione al suo intervento, Renzi lancia un auspicio per le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, rifiutando la concezione che il voto locale possa decidere le sorti del governo giallo-rosso: “Bisogna smettere di considerare ogni elezione in chiave nazionale, come fosse un giudizio di Dio. La gente sa scegliere, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna è stato bravo e penso vincerà. Ma le persone sceglieranno sull’Emilia Romagna non sul governo nazionale”.

Il senatore di Firenze termina l’intervista parlando del futuro e di come a suo dire l’elettorato sia stanco delle posizioni populiste dei due principali partiti del Paese: “Le persone non ne possono più di litigi ed estremismi. Lo stanno capendo tutti, anche Salvini ed il M5S. Bene, allora mettiamoci al lavoro”.

Porca zozza questo è parlare chiaro ,, VAFFANCULO Conte te e tutta la tua schiera di deficenti Bravo il nostro Renzi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo