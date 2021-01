Matteo Renzi continua a tessere la sua tela ai danni di Giuseppe Conte. Il premier “lo aspettiamo al Senato, allora, che posso dire di più?”. Così il leader di Italia viva, in un’intervista al Corriere della sera. Sul possibile soccorso dei “responsabili”, dice Renzi, “ci hanno provato e la risposta molto secca dei gruppi che fanno riferimento al segretario Cesa e al presidente Toti ha indebolito il progetto: alla fine il soccorso all’operazione responsabili è arrivato solo dalla senatrice Mastella che è stata generosa pensando a ciò che i grillini avevano detto su di lei e sulla sua famiglia in passato. Generosità non sufficiente, forse, a garantire le strategie dei pensatori di riferimento del premier, taluni editorialisti che gli suggerivano di sostituire Italia viva”.

Renzi allo scoperto: non si andrà al voto. E svela il flop dei responsabili

