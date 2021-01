COPIATO DA Umberto Mosso DA LEGGERE E CONDIVIDERE.

SE LA BARCA NON VA.

Da sette mesi Italia Viva chiedie di utilizzare i soldi del Mes sanitario, che è senza condizioni e ha interessi vicini allo 0, e le rispondono che “non ne abbiamo bisogno”. Se Renzi insiste dicono che fa polemiche pretestuose, che è un bieco speculatore politico, che la ragione del diniego ce la dovremmo trovare da soli, considerando che nessun paese europeo ha chiesto il Mes. Conte ha scambiato la pandemia per Giochi senza Frontiere?

Non basta che siamo primi in Europa per decessi, con 75.680 a ieri? Non ha capito che questa “gara” tremenda dobbiamo farla con noi stessi e che le indicazioni, giuste, sui comportamenti individuali diventano grottesche difronte al persistere dei suoi ritardi e alle sue ripetute omissioni.

Su 480mila dosi di vaccino consegnateci ne sono state somministrate il 31,60%, e ci si compiace di essere secondi dopo la Germania e a molte lunghezze sopra la Francia. Ma non è questo il metro di misura.

Dobbiamo vaccinare quanto prima almeno 42milioni di persone (il 70% degli italiani) e a 10 giorni dall’inizio, prevedibile da almeno tre mesi, siamo a meno di 130mila. Per arrivare almeno a settembre a quella soglia di sicurezza dovremmo vaccinare, da oggi ad allora, circa 160mila persone al giorno, senza contare i richiami. Ma di un piano di vaccinazioni non si sa niente, se non che mancano all’appello migliaia di vaccinatori e centinaia di luoghi adatti. Roba complicata da organizzare e costosa. Infatti ci pensa il Commissario Primula, ma inutile prendere i soldi del Mes perché “non ci servono”.

Gli inizi furono difficili, si leggeva nei romanzi d’appendice. Infatti una ineffabile sottosegretaria alla salute, che a nominarla si fa un affronto all’anatomia animale, ieri ha invitato gli italiani a tenere duro per due o tre mesi. Con la primavera, passato il freddo, vedrete come faremo in fretta a vaccinarvi, ha scritto. Vaccinatela subito e speditela in un’isola del Pacifico per i prossimi 150 anni.

Ma dobbiamo essere contenti perché c’è chi pensa a noi. “Non capisco perché qualcuno lo critica”, ha dichiarato ieri un’oca giuliva su Rai1, in una trasmissione di intrattenimento del primo pomeriggio. “Ora che abbiamo trovato un bravo avvocato, una perla rara (sic!), dovremmo tenercelo stretto”. E a seguire la formula di rito “in questo momento così difficile, chi cambierebbe un governo?”.

“Ma capitano non te lo volevo dire/ C’è in mezzo al mare una donna bianca/ Così enorme, alla luce delle stelle/ Così bella che di guardarla uno non si stanca/………./ E il capitano dice al mozzo di bordo/ “Signor mozzo, io non vedo niente”/ C’è solo un po’ di nebbia che annuncia il sole/ Andiamo avanti tranquillamente.” (da Titanic, di Francesco De Gregori).

