Beppe Grillo arruola Cicerone contro Renzi. Sul suo blog cita il discorso contro Catilina per commentare l’attuale crisi strisciante di governo.

“L′8 novembre del 63 a.C., anno cruciale per la storia di Roma, il Console Cicerone pronunciò in senato un severo discorso contro Lucio Sergio Catilina. Ne ripropongo qui un estratto lasciando a voi l’ispirazione per la sua adattabilità nell’affrontare la realtà”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, fondatore del M5s, in un post dal titolo “Quo usque tandem (fino a che punto)”, in cui cita una orazione di Cicerone contro la congiura di Catilina e invita ad adattare le sue parole all’attuale crisi di governo che vede contrapposti (ma Grillo non li cita) il senatore Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte.

Grillo riporta una lunga citazione di Cicerone: “Quo usque tandem (fino a che punto) approfitterai della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora la tua pazzia si farà beffe di noi? A che limiti si spingerà la tua temerarietà che ha rotto i freni?”. E ancora: “Hai diviso l’Italia tra i tuoi; hai stabilito la destinazione di ciascuno; hai scelto chi lasciare al Governo e chi condurre con te. Le porte sono aperte. Vattene! Porta via anche tutti i tuoi. Purifica la città! Tutte le volte che hai sferrato un colpo contro di me, l’ho parato con le mie forze: ma ormai attacchi apertamente tutto lo Stato; vuoi portare alla totale distruzione il Governo e la vita di tutti i cittadini, dell’Italia intera”. “Se mi accorgessi di essere, anche a torto, gravemente sospettato e disprezzato dai miei concittadini, preferirei sottrarmi alla loro vista piuttosto che essere oggetto di sguardi di disapprovazione. Tu, invece, che sei consapevole dei tuoi maneggi e riconosci che l’odio di tutti è giusto e meritato da tempo, esiti a sottrarti alla loro vista, alla presenza di chi ferisci nella mente e nel cuore”, prosegue la citazione. “Il popolo ti ha tolto il potere: puoi attaccare il Governo, ma non puoi sovvertirlo con tentativi scellerati da bandito. Eppure ci sono anche alcuni, qui in Senato, che non percepiscono per ingenuità cosa stia per abbattersi su di noi o che fingono di non vedere quel che hanno sotto gli occhi; sono quei pochi che hanno alimentato con la condiscendenza le tue aspettative e rafforzato con l’incredulità il formarsi di una congiura! Allora dico se ne vadano i colpevoli! Si separino dagli onesti!”.

Non basta un’unica citazione colta (evidentemente suggerita da uno appena un po’ colto) a riscattare anni di idiozie dette e scritte. E poi i suoi residui seguaci come fanno a capire? Voli più basso povero guitto! Grillo presiede impotente alla liquefazione del suo movimento.

Visto che ha rispolverato i classici, gli rispondo ” Sic Semper Tyrannis “

Povero Cicerone, lasciatelo riposare in pace. Al limite, a proposito di Grillo e Conte, si potrebbe citare Plauto ed il suo “miles gloriosus” Che poi se uno si andasse a leggere tutta la storia si accorgerebbe che anche quello fu un caso di giustizialismo ad uso e consumo politico… Il cane perde il pelo, ma non il vizio. La comicità invece mi pare sia andata… Renzi sarà anche animato da obiettivi personali ma credo sia innegabile che questo governo non sia in grado di gestire le sfide che aspettano l’Italia.Quindi Grillo farebbe bene a riconoscere che il M5S ha fallito la missione politica, anche a prescindere da Italia Viva. Si prenda un Maalox e se ne faccia una ragione. Anche perché in quanto a giravolte e cambi di programma il movimento non è stato da meno. Hanno rinnegato la qualsiasi pur di rimanere incollati alla poltrona. Altro che prima repubblica. La più grande truffa elettorale della storia (lo dice uno che ahimè al nascita li ha votati)

PS:A me piace molto l’orazione di Cicerone e la cito spesso, sostituendo a Catilina Conte, peraltro il Calonghi propone “quousque” tutto attaccato e “quo enim usque” per l’orazione di Cicerone.

A parte questo inciso e a parte che prevalse Cicerone (che, poi, coinvolto nell’uccisione di Cesare, finì decapitato per non aver capito che Ottaviano e Antonio si erano “appattati”), ho sempre avuto simpatia per il ribelle Catilina, che denunciava la corruzione e, diremmo oggi, il divario economico fra i ricchi e i poveri.

Quindi chiedeva più giustizia sociale e più democrazia (Nosmet ipsi vindicamus in libertatem – Restituire la libertà).

Cmq mi piacerebbe sapere chi ha scritto sul blog, perché dubito che il comico che non fa ridere conosca Cicerone! IGNORANTE COME E’

